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Survivor Aleyna İsmail Balaban'ı suçladı! Yanıt sert oldu: Söylemediğim cümleleri söylemişim gibi aktarman...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.06.2024 11:05
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Survivor'dan elenen Aleyna Kalaycıoğlu ne dese ne yapsa olay oluyor. Katıldığı programda eski şampiyon İsmail Balaban'ı suçlayan Aleyna'ya yanıt gecikmedi. Aleyna'ya tepki gösteren İsmail Balaban "Anlamsızca konuşma yapmanı hayretle karşıladım" dedi.

Survivor Aleyna İsmail Balaban'ı suçladı! Yanıt sert oldu: Söylemediğim cümleleri söylemişim gibi aktarman...

Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'da Yunus Emre ile yaşadıklarıyla gündemdeyken Survivor'dan elenince de açıklamalarıyla gündeme geldi. Bize Kaldı'ya konuk olan Aleyna burada İsmail Balaban hakkında bir iddiada bulundu.

İsmail Balaban'ın İstanbul finalini garantileyecek bir oyun kazandığını söyleyen Aleyna, Balaban'ın oyunu ona vereceğini söylediğini iddia etti. Aleyna "Finale kalırsan oyunu sana vereceğim dedi. İsmail'in gözüne baktım hiç bakmadı. Ben bir sayıyla kaybettim ve sonra bench'e dönüp 'Kimse babamın oğlu değil' demişti" dedi.

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"HAYRETLE İZLEDİM"

Survivor şampiyonu Balaban, bu videoyu alıntılayarak X hesabından sert bir açıklama yaptı.

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İlayda Şeker ile evli olan ve Survivor gündemine dair pek çok konuşmayan İsmail Balaban Aleyna'ya çok sert çıktı ve "Bugün şaşkınlıkla izlediğim bir video hakkında açıklama yapma ihtiyacı hissettim. Öncelikle burası "Survivor" ve olayın üzerinden üç senesi geçmesine rağmen ve o son potaya girmemene rağmen böylesine anlamsızca bir konuşma yapmanı hayretle izledim" dedi.

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İsmail Balaban devamında ise şunları yazdı:

"Kendinde çok iyi biliyorsun ki koltuğu garantilemiş olmama rağmen takım arkadaşımı korumak adına mücadelemi verdiğime şahsen şahitsin. Söylemediğim cümleleri söylemişim gibi aktarman da inan komik. Bugün olsa yine aynısını yapar kimsenin de kaderiyle oynamam, sonuna kadar mücadelemi veririm. Kariyerim ve sadece işimle meşgul olduğum için anlamsız dedikodulara mahal vermemek adına
cevapladığımı bilmeni ister ve senin de aynısını yapmanı temenni ederim."

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İsmail Balaban Aleyna Kalaycıoğlu
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