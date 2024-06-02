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Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez uzun zaman sonra görüntülendi! Yurt dışında yaşıyor

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.06.2024 07:31
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Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez uzun zaman sonra Nişantaşı sokaklarında görüntülendi. Gözlerden uzak yaşayan ve ekrandan da uzak olan Sönmez vaktinin çoğunu yurt dışında geçirdiğini söyledi.

Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez uzun zaman sonra görüntülendi! Yurt dışında yaşıyor

Levent Ülgen, Zeki Alasya, Cezmi Baskın ve Onur Şan gibi isimlerin yer aldığı Akasya Durağı'nda yer alan oyuncuların şimdilerde ne yaptığı ve son halleri merak konusu oluyor.

Bir dönemin en çok izlenen dizilerinden biri olan Akasya Durağı dizisinde Dilek karakterine hayat veren Pelin Sönmez son olarak Nişantaşı'nda görüntülendi.

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Gözlerden uzak olan Pelin Sönmez "Daha çok yurt dışında oluyorum burada bir sinema filmi çektim" dedi.

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Akasya Durağı’nın Dilek’i Pelin Sönmez değişimiyle de sosyal medyayı salladı. Sönmez aktif olarak oyunculuk yapmadığını da söyledi.

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Güzel isim "Dizide olmak istemiyorum çünkü çok fazla ve yoğun. O yüzden sinema filmi yapmaya çalışıyorum" dedi.

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Pelin Sönmez
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