Ahsen Eroğlu ödül gecesine konuşmasıyla damga vurdu! Sesi titredi, yutkunarak teşekkür etti... O anlar sosyal medyada gündem oldu

Muhteşem Yüzyıl Kösem, Kızlarım İçin, İstanbullu Gelin, Kuzgun ve Menajerimi Ara gibi birçok başarılı projede yer alan Ahsen Eroğlu son olarak dijital platformlarda yayınlanan Merve Kült ve Kübra projeleri ile adından söz ettirdi.

Başarılı oyunculuğu ve sempatik halleri ile adından söz ettiren ünlü isim son olarak ELLE Style Awards 2024 ödül gecesine katıldı. Geceye beyazlar içinde gelen Eroğlu tamamen daltel elbisesi ile dikkat çekti.

KONUŞMASIYLA GÜNDEM OLDU

Elbisesi hiç beğenilmeyen Ahsen Eroğlu ödül gecesindeki konuşması ile gündem olmayı başardı. Eroğlu, ''Ben bir dünya hayal ediyorum. Bu dünyada lincin bir kültür olmadığı; bebekler, çocuklar ve hayvan dostlarımız için yutkunmadığımız bir dünya...'' derken sesi titredi ve yutkundu sözlerine devam edemeyen ünlü isim 'teşekkür ederim' diyerek sahneden ayrıldı.