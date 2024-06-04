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  2. Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu ödül aldı! Konuşması ve tavırları sosyal medyayı salladı

Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu ödül aldı! Konuşması ve tavırları sosyal medyayı salladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.06.2024 07:32
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Kızıl Goncalar dizisinde hayat verdiği Cüneyd karakteri ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ve başarılı oyunculuğuyla her fırsatta adından söz ettiren Mert Yazıcıoğlu, ELLE Style Awards 2024 P&G Beauty'de Yılın Stil Sahibi Erkek Oyuncusu ödülünün sahibi oldu. Yazıcıoğlu'nun ödül gecesindeki tavırları ve ödül konuşması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kızıl Goncalar'ın Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu ödül aldı! Konuşması ve tavırları sosyal medyayı salladı

Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrolünü paylaştığı Kızıl Goncalar dizisinde Cüneyd karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu her sahnesiyle beğeni topluyor.

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Başarılı oyunculuğu ve yakışıklılığıyla dikkat çeken Mert Yazıcıoğlu, ELLE Style Awards 2024 P&G Beauty'de Yılın Stil Sahibi Erkek Oyuncusu ödülünün sahibi oldu. Ödül gecesine konuşması ve tavırları ile damga vuran Yazıcıoğlu o halleri ile sosyal medyayı salladı.

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KONUŞMASI GÜNDEM OLDU

Yazıcıoğlu ödülünü aldıktan sonra; 'Sizden bu ödülü almak benim için çok onur verici. Küçük teşekkürlerim var benim izninizle. Yapımcım Faruk Turgut'a böyle cesur bir iş yaptığı için. Senaristimiz Necati Şahin'e böyle güzel bir oyun alanı tanıdığı için bana. Yönetmelerimiz Ömür Atay'a Özgür Sevimli'ye ve tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Aileme de çok teşekkür ediyorum' diye konuştu.

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Mert Yazıcıoğlu'nun tek tek herkesi teşekkür edişi ve teşekkür ederken ki sempatik halleri sosyal medyada gündem oldu.

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YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

O anlara sosyal medyada yorum yağdı;

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Anahtar Kelimeler:
Mert Yazıcıoğlu Kızıl Goncalar
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