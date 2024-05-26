Ahmet Hakan köpek taklidi yapan Hatice'yi eleştirdi! Şarkıcı ti'ye aldı

Şarkıcı Hatice'nin sokak köpeklerine dair yasa tasarısı gündemdeyken gittiği bir cafede köpek taklidi yaptığı anlarla sosyal medyada gündem oldu. Instagram'dan köpek taklidi yapıp bir çocuğun elinden yemek yediği anları paylaşan Hatice, sokak hayvanları yasasına tepki göstererek "Daha ne kadar açıklayıcı olabilirim, doyurmak yerine öldürmek neden?" dedi.

Ahmet Hakan ise köpek taklidi yapan şarkıcı Hatice’yi eleştirdi.

"Köpeklerin yaşam hakkını savunmayı, bu tür maskaralıklara kurban etmek, en başta köpeklere haksızlık" diyen Hakan yazısının devamında "Köpek ahalisinin dili olsa... Hatice Hanım’a şöyle derler: 'Abla, sen bizim uyutulmamızı savunanların tarafına geç. Bize daha çok faydan dokunur'" dedi.

Hatice ise bu eleştiriyi sosyal medyada görünce kendini tutamadı ve bu yazıyı ti'ye alarak "Tamam Hakan Bey bir dahakine kedi taklidi yaparım" dedi.

EBRU POLAT DA YANIT VERDİ

Ebru Polat da bu yazıya anlam veremeyerek Ahmet Hakan'a "Kötü bir şey yapmamış ki farkındalık yaratmak istemiş, bir çocuğun köpekten korkmadan ona mama vermesini göstermiş. İstedikleri tek şey mama.... Karınları tok olan hiçbir canlı (insan hariç) kimseye zararı olmaz" yanıtını verdi.







