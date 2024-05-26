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CZN Burak Cannes'a gidince dalga konusu oldu! İsyan etti: Türkiye’nin en yüksek takipçili hesabı benim

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
26.05.2024 07:19
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Cannes Film Festivali bu yıl ülkemizde fazlasıyla gündemde. Sebebi ise kırmızı halıya giden ünlü isimler. Son olarak Czn Burak Cannes'da yürüyünce sosyal medyada dalga konusu oldu. Fenomen isim ise yorumlara isyan etti.

CZN Burak Cannes'a gidince dalga konusu oldu! İsyan etti: Türkiye’nin en yüksek takipçili hesabı benim

Fenomen isimlerden CZN Burak da annes Film Festivali’nde kırmızı halıda boy gösterdi. “Bir kebapçının orada ne işi var” eleştirilerine maruz kalan ve çok fazla olumsuz yorum alan CZN Burak bu yorumlara isyan etti.

CZN Burak lakaplı Muhammed Burak Özdemir Cannes sonrası gelen yorumlara isyan etti. Cannes'a davet üzerine gittiğini söyleyen fenomen ödül aldığını da söyledi.

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"ÇOK KÖTÜ YORUMLAR YAPILIYOR"

"Beğenirsin, beğenmezsin! Türkiye’nin en yüksek takipçili hesabı benim" diyen fenomen "Kimseye bir yanlışım yok, terbiyesizlik de yapmadım. Çok kötü yorumlar yapılıyor. Beni niye bu kadar üzüyorlar anlamadım" dedi.

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İstanbul’da CZN Burak lakabıyla tanınan fenomen işletmeci Muhammed Burak Özdemir bir süre önce babasıyla ters düşerek ortaklığını bitirmiş ve sıfırdan bir restoran açmıştı.

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CZN Burak Cannes Film Festivali
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