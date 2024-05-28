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15 milyon TL borç ödemişti... Serdar Ortaç 'Her şeyimi kaybettim' diyerek açık açık anlattı! 'Evim yansa bakmam'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
28.05.2024 12:02
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Son dönemde açtığı canlı yayınlar ile gündeme gelen ve sık sık alkollü halleri ile görüntülenen Serdar Ortaç son olarak bir konserine yine alkollü çıkmış ve dansçıları sayesinde ayakta kalabilmişti. Serdar Ortaç şimdi de sosyal medya üzerinden açtığı canlı yayınla adından söz ettirdi. Daha önce '15 milyon TL borç ödedim' diyen Ortaç, 'Her şeyimi kaybettim' diyerek isyan etti.

15 milyon TL borç ödemişti... Serdar Ortaç 'Her şeyimi kaybettim' diyerek açık açık anlattı! 'Evim yansa bakmam'

Son dönemde sosyal medyada açtığı canlı yayınlar, açıklamaları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Serdar Ortaç yine rahat durmadı.

serdar konser

Sık sık alkolü fazla kaçırıp kendini kaybeden Serdar Ortaç son olarak bir konserine alkollü çıkmış ve dansçıları sayesinde ayakta kalmıştı. Ünlü şarkıcı şimdi de açtığı canlı yayında takipçilerine içini döktü.

serdar

Daha önce “Borçlar belimi büktü. 15 milyon TL borç ödedim, çok şükür sıfırladım.” diyen Ortaç 'Her şeyimi kaybettim' diyerek tüm kaybettiklerini tek tek sıraladı.

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'HER ŞEYİMİ KAYBETTİM'

Ünlü şarkıcı “Her şeyimi kaybettim. Sağlığımı da kaybettim. Babam, kardeşim, gitaristim öldü. Bunların hepsi beş sene içerisinde oldu. Boşandım. O en hafifi. Kaybedecek bir şeyim yok yani. Magazinde ne dedikleri önemli değil. Dönüp evim yansa bakmam yani... Hata yaptığımı biliyorum ama... İçmezsem hata yapmam.” diye konuştu.

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Serdar Ortaç
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