Yapım ekibi sonradan fark etti... Survivor All Star'daki o anlar önce paylaşıldı sonra yayından kaldırıldı

Tv8 ekranlarının sevilen ve ilgi ile takip edilen yarışması Survivor All Star'da finale çok az bir zaman kaldı. Her bölümüyle yankı uyandıran All Star'a bu defa fragmandaki anlar damga vurdu.

ÖNCE YAYINLANDI SONRA...

Survivor All Star'ın yeni bölüm fragmanı önce paylaşıldı sonra yapım ekibi tarafından silindi. Fragmandaki o anlar da Atakan'ın 'Oğlun prodüksiyon ekibine sesli bir mesaj gönderiyor diyor ki...' dediği anlar dikkat çekti.

KAZANAN TAKIM...

Fragmandaki bu anların silinmesi sosyal medyada ödülü kazanan takımın ifşa olduğu şeklinde yorumlandı. Ödülü kırmızı takımın kazandığı ve Atakan'ın oğlu Aslan'dan gelen mesaj hakkındaki bilgiye bu şekilde ulaştığı iddia edildi.

Survivor All Star'ın yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise sadece Murat Ceylan'ın 'arkadaşlar kazanan takım iletişim ödülünün sahibi olacak' dediği anlar yayınlandı. Atakan'ın konuşması kaldırıldı ve direkt olarak yarışma anları gösterildi…

Yarışmadaki o anlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medyada; 'Kazanan takım ifşa olmuş', 'Kırmızı takım kazanıyor' gibi yorumlar yapıldı.