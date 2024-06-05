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Zuhal Topal çılgına döndü! Önce bağırdı, sonra masayı terk etti! Yemekteyiz'deki o anlar gündem oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
05.06.2024 07:27
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Ekranların fenomene dönüşen yarışma programlarından Yemekteyiz'de yine tansiyon yükseldi. Yarışmacıların sürekli kendi aralarında ve üst üste konuşmasına çok sinirlenen Zuhal Topal adeta çileden çıktı. Ünlü sunucu önce bağırdı, sonra masayı terk etti...

Zuhal Topal çılgına döndü! Önce bağırdı, sonra masayı terk etti! Yemekteyiz'deki o anlar gündem oldu

Zuhal Topal'la Yemekteyiz TV8 ekranlarından haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacıya konuk oluyor. Yarışmacıların yaptığı yemeklerde her detay inceleniyor ve puan veriliyor.

Programın son bölümüne Zuhal Topal'ın sinirlendiği anlar damga vurdu. Yarışmacılar arasındaki tartışmaya tepki gösteren Zuhal Topal önce kızdı, sonra masayı terk etti.

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ÜNLÜ SUNUCU ÇİLEDEN ÇIKTI

Topal, "Birbirimizi dinleyelim, herkes birbirinin lafına giriyor. Üst üste konuşuyorsunuz. Hem siz hem seyirciler rahatsız oluyor." uyarısında bulundu.

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Günün yarışmacısı ise o esnada Topal'ın sözlerine girince olanlar oldu. Bu duruma çok sinirlenen Topal "Yahu! Ay vallahi gidiyorum ben ya, bu şekilde ben yapamam ya! Lütfen hiç saygınız yok. Kendinize de bana da seyirciye de saygınız yok." diyerek masadan kalktı.

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O sırada diğer yarışmacılar da şok yaşadı. Programdaki o anlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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