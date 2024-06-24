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  2. Yılmaz Güney filminin başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu oldu! Cem Karaca performansı çok konuşulmuştu

Yılmaz Güney filminin başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu oldu! Cem Karaca performansı çok konuşulmuştu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
24.06.2024 09:41
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Yılmaz Güney’in eşi Fatoş Güney’ın “Camları Kırın Kuşlar Kurtulsun” kitabından yola çıkılarak çekilecek olan Yılmaz Güney filmi için başrol belli oldu. Cem Karaca performansı çok konuşulan İsmail Hacıoğlu başrolde...

Yılmaz Güney filminin başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu oldu! Cem Karaca performansı çok konuşulmuştu

AhmetvSan’ın yapımcılığını üstlendiği, Camları Kırın Kuşlar Kurtulsun adlı kitaptan uyarlanacak Yılmaz Güney filminin başrol oyuncusunun kim olacağı merak konusuydu.

Türk sinemasının Çirkin Kral lakaplı efsane oyuncusu Yılmaz Güney’in hayat hikâyesini beyaz perdeye taşıyacak sinema filminin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Yüksel Aksu’nun yönetmen koltuğuna oturacağı filmin başrol oyuncusu belli oldu.

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“Cem Karaca’nın Gözyaşları” filmindeki muhteşem performansıyla kendisine bir kez daha hayran bırakan İsmail Hacıoğlu “Yılmaz Güney”i canlandıracak ve Yüksel Aksu’yla bir kez daha çalışacak.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İsmail Hacıoğlu’nun sıkı bir hazırlığa başladığı “Yılmaz Güney” filminim 2025 yılı başında sete çıkması planlanıyor.

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Yılmaz Güney İsmail Hacıoğlu
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