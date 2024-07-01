Yıldız Çağrı Atiksoy kızının 40 mevlidinden paylaştı! Pozlarına beğeni yağdı

Geçtiğimiz günlerde eski halini paylaşınca doğum kilolarını hızlıca verdiği sanılan

Yıldız Çağrı Atiksoy günlerini bebeğiyle geçiriyor.

Savaşçı dizisi setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Berk Oktay ile evlenen Yıldız Çağrı Atiksoy riskli doğumun ardından bebeğini kucağına almıştı. Ünlü ikili geçtiğimiz gün kızları Mira Milena'nın 40'ını uçurdu.

Yıldız Çağrı Atiksoy kızı için yaptığı mevlidi de paylaşarak hayranlarından beğeni topladı.



Kendisine ve bebeğine dua edenlere teşekkür eden güzel oyuncu mevlit sonrası bebeğini dolaştırmaya çıkardığı anları da paylaştı.

Atiksoy'a "Ne güzelsiniz", "Bahtı güzel olsun", "Çok doğalsınız" yorumları geldi.





