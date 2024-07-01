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  2. Yıldız Çağrı Atiksoy kızının 40 mevlidinden paylaştı! Pozlarına beğeni yağdı

Yıldız Çağrı Atiksoy kızının 40 mevlidinden paylaştı! Pozlarına beğeni yağdı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
01.07.2024 10:20
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Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti Mira Milena adını verdikleri kızlarının 40'ını uçurdu. Güzel oyuncu mevlit paylaşımıyla hayranlarından beğeni topladı.

Yıldız Çağrı Atiksoy kızının 40 mevlidinden paylaştı! Pozlarına beğeni yağdı

Geçtiğimiz günlerde eski halini paylaşınca doğum kilolarını hızlıca verdiği sanılan
Yıldız Çağrı Atiksoy günlerini bebeğiyle geçiriyor.

Savaşçı dizisi setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Berk Oktay ile evlenen Yıldız Çağrı Atiksoy riskli doğumun ardından bebeğini kucağına almıştı. Ünlü ikili geçtiğimiz gün kızları Mira Milena'nın 40'ını uçurdu.

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Yıldız Çağrı Atiksoy kızı için yaptığı mevlidi de paylaşarak hayranlarından beğeni topladı.

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Kendisine ve bebeğine dua edenlere teşekkür eden güzel oyuncu mevlit sonrası bebeğini dolaştırmaya çıkardığı anları da paylaştı.

Atiksoy'a "Ne güzelsiniz", "Bahtı güzel olsun", "Çok doğalsınız" yorumları geldi.

Express


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Yıldız Çağrı Atiksoy
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