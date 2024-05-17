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Yeşilçam güzeli meğer yıllardır ekranlardaymış... Keloğlan'ın güzeller güzeli Fatma'sı bakın kim çıktı!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
17.05.2024 11:28
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Halen daha büyük bir ilgiyle izlenen Keloğlan Aramızda filmi, Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alıyor. Filmde 'Fatma' karakterine hayat veren kişinin bir çok dizide rol alan Fatma Karanfil olması duyanları şaşırttı.

Yeşilçam güzeli meğer yıllardır ekranlardaymış... Keloğlan'ın güzeller güzeli Fatma'sı bakın kim çıktı!

Kadrosunda Rüştü Asyalı, Ülkü Özen, Aydın Bababoğlu ve Suna Pekuysal gibi isimlerin yer aldığı Keloğlan Aramızda filmi, unutulmaz yapımlar arasında yer alıyor.

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Annesiyle birlikte köyden büyük şehire göç eden Keloğlan'ın maceralarını konu edinen filmde genç kızın kim olduğunu duyanlar hayret ediyor.

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Kariyerinin başlarında yer aldığı Keloğlan filmiyle takdir toplayan bu genç kız, Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği 'Şaheste' karakteriyle akıllara kazınan usta oyuncu Fatma Karanfil.

"BİRÇOK DİZİDE ROL ALDI"

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Usta oyuncu daha sonra; Çocuklar Duymasın, Kınalı Kar, Aşk Yeniden, ve Huzur Sokağı gibi dizilerde de rol aldı.

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Fatma Karanfil
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