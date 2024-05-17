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Yasin Obuz'dan bomba itiraf... Survivor'da Poyraz'ın yaptığı hırsızlıkla ilgili detayları anlattı! Meğer...

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
17.05.2024 09:20
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Survivor All Star'da bu yıl kavga ve kaos hiç bitmiyor. Sezonun en dikkat çeken olaylarından biri Yiğit Poyraz'ın Dominikli bir adamın evine girip hırsızlık yapması olmuştu. Konuyla ilgili Poyraz'a ceza verilmişti. Survivor'dan elenmesinin ardından Yasin'den hırsızlıkla ilgili itiraflar geldi. Yasin, "Hırsızlığı birlikte yaptık" dedi.

Yasin Obuz'dan bomba itiraf... Survivor'da Poyraz'ın yaptığı hırsızlıkla ilgili detayları anlattı! Meğer...

Survivor'da bu yıl ne kavga ne tartışma bitmek bilmiyor. Yarışmanın bu sezonunda herkesi şoke eden bir olay yaşanmıştı. Poyraz, Dominikli bir ailenin evine girerek hırsızlık yaparken yakalanmıştı.

yasinyiğit

Suçunu açıklamasının ardından Acun Ilıcalı, önce Poyraz'a 15 oyundan men cezası vermiş ardından bu cezayı 10'a düşürmüştü.

"O YÜZDEN POYRAZ ADAMDIR"

Konseyde "Ben de suçluyum" diyen Yasin'den hırsızlıkla ilgili itiraflar geldi. Poyraz'la yakın arkadaş olan Yasin, "İtiraf edeceğim hırsızlığı beraber yaptık ihale Poyraz'a kaldı" dedi.

Instagram hesabından Yiğit Poyraz ile olan pozunu paylaşan Yasin Obuz paylaşıma şu notu düştü:

"İtiraf edeceğim. Hırsızlığı beraber yaptık ama ihale Poyraz'a kaldı. Çünkü ertesi gün o tekrar gitti. Gitme dememe rağmen görüntüde sadece o var. Çünkü en son gün o tekti. Dinlemedi beni patladı. Adamın evini beraber soyduk. Ben de itiraf edeceğim, dedim. 'Hayır' dedi. 'Ben yandım sen de yanma' dedi. O yüzden Poyraz adamdır. Ben de ödüllerde yemeğimin yarısını cebe indirip çaktırmadan Poyraz'a getirdim."

yasinobuz

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Yasin Obuz Yiğit Poyraz
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