Yargı son bölümde Can Atalay göndermesi! "Sistemimizde tahliye işleminin gerçekleşmesi için..."

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolde olduğu Yargı dizinde finale çok az kaldı. Yargı dizisinin 94. bölümünde; Ceylin bir yandan Ilgaz’ın yokluğuyla sınanırken öte yandan da aileyi bir arada tutmak zorunda, özellikle Mercan’a bir şey hissettirmemek durumundadır. Üstelik tüm bu uğraşı içerisinde Çınar’ın mahkeme günü gelmiştir ve Ceylin’den başka davaya girebilecek kimse yoktur.

Ceylin'nin kardeşinin duruşmasında yaşananlar sosyal medyada gündem oldu.

Çınar'ın beraatine karar veren hakime (Zeynep Özan) “Sistemimizde tahliye işleminin gerçekleşmesi için mahkemeden cezaevine geri götürürler. Halbuki yargı kararlarıyla serbest kalan birini bir dakika bile tutamazsın. Hakkında tahliye ya da beraat kararı verilen birinin özgürlüğünün bir saniye bile kısıtlanmasına taraftar değilim…” sözleriyle dikkat çekti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bu sözler milletvekilliği düşürülen TİP Milletvekili Can Atalay'a gönderme olarak düşünüldü.







