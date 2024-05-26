Yargı dizisi final yapıyor! Ceylin'i canlandıran Pınar Deniz'in vedası sosyal medyada gündemde

Yargı dizisi 95. bölümüyle final yaparak ekranlara veda edecek. Yargı ekibi, çekimlerin tamamlanmasının ardından 'paydos' ederek sette göbek attı. Yargı final bölümü merak edilirken oyunculardan da mesajlar paylaşılmaya başlandı.

3 sezondur büyük başarılar elde eden, uluslararası ödüller de alan Yargı'da başrol oyuncusu Pınar Deniz bir paylaşım yaptı.



Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun başrolünü üstlendiği Yargı'da Ceylin rolüne hayat veren oyuncu veda paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.

Yargı'nın Ceylin'i paylaşımında şunları yazdı:

"Benim için bir devrin sonudur bu.

Duygularımı nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum.

Ne yazsam, ne söylesem eksik kalacak.

Varlığına şükrettiğim en güzel hikâyeydi.

Canım yol arkadaşlarım.

Canım seyirci.

En güzel baharımı yaşadım sizinle.

Hep özlemle hatırlayacağım.

Bu gece son kez buluşuyoruz.

Hayatıma kattığın her an için, iyi ki vardın YARGI..."







