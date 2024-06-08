Yalı Çapkını'nın güzeli Afra Saraçoğlu imaj tazeledi! Son hali hiç beğenilmedi

Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam ve Gülçin Santırcıoğlu gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Seyran karakteri ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan Afra Saraçoğlu her yaptığıyla olay oluyor.

Dizideki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen ünlü isim şimdi de yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekti.

Bir reklam filmi için kameralar karşısına geçen Afra Saraçoğlu'nun yeni saçları çok eleştirildi. Kahkül bırakan ünlü ismin yeni görüntüsü hiç beğenilmedi.

YORUM YAĞDI

Saraçoğlu'na sosyal medyada; 'Kendine bunu neden yaptın?', 'Peruk gibi', 'Hiç olmamış', 'Kahkül yakışmamış' gibi yorumlar yapıldı.