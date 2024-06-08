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  2. Yalı Çapkını'nın güzeli Afra Saraçoğlu imaj tazeledi! Son hali hiç beğenilmedi

Yalı Çapkını'nın güzeli Afra Saraçoğlu imaj tazeledi! Son hali hiç beğenilmedi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
08.06.2024 08:54
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Yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle izlenen Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği 'Seyran' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Afra Saraçoğlu başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiriyor. Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Saraçoğlu bu defa yaptığı imaj değişikliğiyle gündem oldu. Saraçoğlu'nun yeni görüntüsü hiç beğenilmedi...

Yalı Çapkını'nın güzeli Afra Saraçoğlu imaj tazeledi! Son hali hiç beğenilmedi

Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam ve Gülçin Santırcıoğlu gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Seyran karakteri ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan Afra Saraçoğlu her yaptığıyla olay oluyor.

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Dizideki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen ünlü isim şimdi de yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekti.

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Bir reklam filmi için kameralar karşısına geçen Afra Saraçoğlu'nun yeni saçları çok eleştirildi. Kahkül bırakan ünlü ismin yeni görüntüsü hiç beğenilmedi.

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YORUM YAĞDI

Saraçoğlu'na sosyal medyada; 'Kendine bunu neden yaptın?', 'Peruk gibi', 'Hiç olmamış', 'Kahkül yakışmamış' gibi yorumlar yapıldı.

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Afra Saraçoğlu yalı çapkını
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