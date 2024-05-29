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Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel’in boşanacakları iddia edilmişti! Ünlü çiftten ilk paylaşım geldi: "Yorumsuz"

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
29.05.2024 18:48
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Hatayspor'ın eski teknik direktörü Volkan Demirel ile Zeynep Demirel'in boşanacağı iddiası bir süredir konuşuluyordu. Geçtiğimiz günlerde birlikte kamera karşısına geçen ünlü çift boşanma iddialarını yalanlamıştı. Volkan Demirel eşi Zeynep Demirel ile katıldığı bir davetten "Yorumsuz" paylaşımı yaptı.

Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel’in boşanacakları iddia edilmişti! Ünlü çiftten ilk paylaşım geldi: "Yorumsuz"

2010 yılında nikah masasına oturan Volkan Demirel ile eşi Zeynep Demirel'in boşanacakları iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Boşanacaklarına dair iddiaları yalanlayan çiftten mutluluk pozu geldi.

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Eşi Zeynep Demirel ile bir davetten poz veren Volkan Demirel paylaşımının altına "Yorumsuz!" notunu düştü.

İDDİALARI YALANLAMIŞTI

13 yıldır evli olan çiftin yollarını ayırmaya karar verdiği ve Zeynep Demirel'in boşanmak için mahkemeye başvurduğu iddia edilmişti. Bu iddiaların ardından Volkan Demirel konuyla ilgili sosyal medya hesabından eşiyle paylaşım yaparak açıklama yapmıştı.

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Volkan Demirel eşi ile pozunun atına, "Bazen (çoğu evlilikte olduğu gibi) tartışıyoruz, anlaşamıyoruz. Fakat boşanma davası açtığımız yönündeki haberler doğru değil. Şu an karşıklıklı sabah kahvemizi içiyoruz." ifadelerine yer vermişti.

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Volkan Demirel Zeynep Demirel
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