Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın oğlu Kaan Polat Cüreklibatır mezarı başında babasını andı! Duygusal mesajı yürek yaktı

28 Haziran 2022’de aramızdan ayrılan Yeşilçam‘ın efsane aktörü Cüneyt Arkın‘ı ailesi ve sevenleri Zincirlikuyu‘daki mezarı başında sık sık anıyor.

Bugün hem bayram, hem de babalar gününün denk gelmesi nedeniyle ölümsüz aktörün küçük oğlu Kaan Polat Cüreklibatır, babasını mezarı başında şu sözlerle andı:

"ÖZLENMEZ Mİ"

“Geldin mi evimize baba? Mavi sisler içinde yazlık... İkimiz denize karşı yan yana oturmuşuz ve televizyonda eski bir Yeşilçam filmi! Hıçkırıklı bir ses şikayetçi gidişinde… Baba, sende kalamaz mısın? Lütfen? Oğlum, beni hikayelerinde hatırla! Şunu bil ki, seni her zaman seveceğim, her zaman. Güle güle… Babalar gününde hasretle... Kurban bayramınız ve babalar gününüz kutlu olsun...”

Kaan Polat Cüreklibatır‘ın duygusal sözlerinin altına usta oyuncu Filiz Akın da “Özlenmez mi" mesajı geldi.







