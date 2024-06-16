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Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın oğlu Kaan Polat Cüreklibatır mezarı başında babasını andı! Duygusal mesajı yürek yaktı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
16.06.2024 16:08
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Hem bayramın hem de Babalar Günü'nün bir araya gelmesi ile birlikte ünlü isimlerden duygusal paylaşımlar geldi. Paylaşım yapan isimlerden biri de Cüneyt Arkın'ın oğlu oldu. Usta aktörün küçük oğlu Kaan Polat Cüreklibatır, babasını paylaştığı duygusal mesajla andı.

Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın oğlu Kaan Polat Cüreklibatır mezarı başında babasını andı! Duygusal mesajı yürek yaktı

28 Haziran 2022’de aramızdan ayrılan Yeşilçam‘ın efsane aktörü Cüneyt Arkın‘ı ailesi ve sevenleri Zincirlikuyu‘daki mezarı başında sık sık anıyor.

Bugün hem bayram, hem de babalar gününün denk gelmesi nedeniyle ölümsüz aktörün küçük oğlu Kaan Polat Cüreklibatır, babasını mezarı başında şu sözlerle andı:

cüneytarkın5

"ÖZLENMEZ Mİ"

“Geldin mi evimize baba? Mavi sisler içinde yazlık... İkimiz denize karşı yan yana oturmuşuz ve televizyonda eski bir Yeşilçam filmi! Hıçkırıklı bir ses şikayetçi gidişinde… Baba, sende kalamaz mısın? Lütfen? Oğlum, beni hikayelerinde hatırla! Şunu bil ki, seni her zaman seveceğim, her zaman. Güle güle… Babalar gününde hasretle... Kurban bayramınız ve babalar gününüz kutlu olsun...”

CÜNEYSON

Kaan Polat Cüreklibatır‘ın duygusal sözlerinin altına usta oyuncu Filiz Akın da “Özlenmez mi" mesajı geldi.

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Cüneyt Arkın
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