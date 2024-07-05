Ünlü Youtuber Enes Batur Kocaeli'de kaza yaptı! Hastaneye kaldırıldılar

İzmit- Kandıra Yolu üzeri Karasakallar mevkiinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil birbirleriyle çarpıştı. Kazaya karışan araçlardan birinin ünlü YouTuber Enes Batur'a ait olduğu öğrenildi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından araçlardan biri, çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki yağmur suyu kanalına düştü. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kocaeli Gündem'den Abbas Çakar'ın haberine göre kaza sonucunda Enes Batur ve arkadaşının yaralandığı ve olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Yaralıların sağlık durumları hakkında henüz detaylı bilgi verilmedi.

Olay yerine gelen güvenlik güçleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Hasar gören araçların yoldan kaldırılması için gerekli çalışmalar yapıldı ve yol trafiğe açıldı.







