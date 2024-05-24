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Ünlü türkücü Sabahat Akkiraz'ın kardeşine köpek saldırdı! "Bir grup sokak köpeği..."

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
24.05.2024 14:08
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Ünlü türkücü Sabahat Akkiraz'ın kardeşi, köpeklerin saldırısına uğradı. Akkiraz, konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ünlü türkücü, "Sorun artık köpekleri sevip sevmemek değil. Sorun, artık bir güvenlik sorunu" dedi.

Ünlü türkücü Sabahat Akkiraz'ın kardeşine köpek saldırdı! "Bir grup sokak köpeği..."

Başı boş köpeklerle ilgili hazırlanan Sokak Hayvanları Yasası çok günlerde çok konuşuluyor.

Yasanın çıkması halinde 30 gün içinde sahiplenilmeyen başı boş köpekler uyutulacak.
Bu yasa, kimileri tarafından desteklenirken kimileri tarafından tepki görüyor.

"SORUN KÖPEKLERİ SEVİP SEVMEMEK DEĞİL"

Bu tartışmanın alevlendiği günlerde ünlü türkücü Sabahat Akkiraz, X hesabından yaptığı paylaşımla kız kardeşinin köpeklerin saldırısına uğradığını açıkladı.

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Akkiraz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Dün kız kardeşim, köpeğini dolaştırmak için sabah saatlerinde Tarabya sahiline doğru evden çıkıyor. İki sokak gidemeden bir grup sokak köpeğinin saldırısına uğruyor. Sadece köpekleri değil, hayvanların hepsini çok seven kardeşim neredeyse hastanelik oluyor. Sorun artık köpekleri sevip sevmemek değil. Sorun artık bir güvenlik sorunu. Bunu çözmek için de Amerika’yı tekrar keşfetmeye gerek yok. Yapan ülkelerin yol haritası belli. Siz bir çözüm bulamıyorsanız medeni bir çözümü alın kullanın. Bu konuda bile saçma ayrışmalarla konuyu öteleyip hem insanların hem hayvanların hayatını karartmayın. Bu işi belediyeler çözemez. Onların daha önemli işleri var malum."

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Sabahat Akkiraz
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