Ünlü rapçi Murda vefat eden kızıyla ilgili o soruyu duyunca gözyaşlarına boğuldu! Açıklamaları gündem oldu: "Atlatamayacağım bir acı"

'Murda' adıyla tanınan ünlü rapçi Önder Doğan, yaptığı paylaşımlar ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor.

Ünlü rapçi son olarak Youtube'da yayınlanan Katarsis programına konuk oldu. Murda burada hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz yıllarda kızı Ayla'yı kaybeden rapçi konu ile ilgili konuşurken gözyaşlarına boğuldu. Stüdyoda duygusal anlar yaşandı.

"KIZIM DOĞUNCA ÇOK MUTLU OLDUM"

Murda, çok yakın bir arkadaşını kaybettiğini söyleyerek şunu ifade etti:

"En yakın arkadaşımı kaybettim. Yılbaşı gecesi öldürüldü. Yılbaşı gecesi 12'de beraberdik. Ben bir ev partisine davetliydim. Ben oraya gittim. O da kız arkadaşı ve kardeşi ile şehre girecekti. O gün çok içtim 3 buçuk gibi falan eve gittim telefon geliyor o arıyor. Beni oraya davet edecek sandım ama hiç halim yok. Telefonu açtım kız arkadaşı açtı telefonu 'öldü arkadaşın' dedi. Ben oradan direkt vefat ettiği hastaneye gittim. Arkadaşım çok sevilen bir insandı. Aynı hastanede 3 ay sonra kızım doğdu. En yakın arkadaşımı kaybedip kızıma kavuştum."

'Bir kızın doğdu sonra kaybettin' bu konuda ne söyleyeceksin sorusu üzerine Murda, şunları sözlerine ekledi:

"Ben kız olacağını öğrendiğimde ilk nasıl yapacağım diye düşündüm kızım doğunca çok mutlu oldum. Kızımın vefatı yaşadığım tüm acıları siler geçer. Atlatamayacağım bir acı... Hep ağlarım o hisleri bastırmak onun anısına bir ayıp olur. Evlat acısı başka bir şeydir. Asla iyileşmeyecek bir yara benim için..."







