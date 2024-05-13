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Umut Akyürek kardeşi Berat Akyürek'i işinden etmiş! Olay iddia: Kocasıyla patronuna mesaj atıp...

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
13.05.2024 12:32
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Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek ile kardeşi Berat Akyürek'in arasının bozuk olduğu ortaya çıktı. Umut Akyürek kardeşinin sahne aldığı kulüpte kendisinin kaliteyi yükselteceğini iddia ederek kardeşini işinden etti. İşte gündem olan o iddia...

Umut Akyürek kardeşi Berat Akyürek'i işinden etmiş! Olay iddia: Kocasıyla patronuna mesaj atıp...

Türk sanat müziği sanatçısı Umut Akyürek son dönemlerde geçirdiği estetik operasyonlar sonrası yüzündeki değişimle gündeme geliyor.

Sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanan şarkıcı bu kez farklı bir konu ile gündeme gelmeyi başardı.

Umut Akyürek ile kardeşi Berat Akyürek'in arasının bozuk olduğu ortaya çıktı. Küslüğün sebebini ise Aramızda Kalmasın programının sunucusu Müge Dağıstanlı şöyle özetledi:

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ABLA KARDEŞ KÜSTÜ

"Umut Akyürek'in kendisi gibi şarkıcı kardeşi Berat Akyürek Taksim'de meşhur bir kulüpte 5 aydır her cuma sahneye çıkıyordu. Bundan 4 ay kadar önce bir gün Umut Akyürek'le eşi Oktay Ertuğrul'u Berat Akyürek'i dinlemek için kulübe gitti. Onlar en ön sırada oturdular. Kulüp o geceden kısa bir süre sonra Berat Akyürek'le yollarını ayırmaya karar verdi. Yerine de Umut Akyürek ve eşiyle anlaştı. İşletmenin patronu Berat Akyürek'e sesli bir mesaj atarak durumu bildirdi. Durumdan şüphelenen ancak önceleri ses çıkarmayan Berat, acaba 'Ablamla kulüp sahibi konuştu, benim ayağım mı kaydırıldı' ihtimalini düşündü. Berat bir süre sonra bir mesaj alıyor ve mesajda "Ablanız Umut Akyürek sizin sahne aldığınız kulüpte sahne almak istemiş sizin yerinize artık onu tercih etmişler. 'Ben buraya çıkarsam buranın kalitesini artırırım' demiş."

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Bunun üzerine kardeşler arasında bir tartışma soğukluk ve küslük başlamış. Bu gerginliğe eşlerde dahil oldu. Berat Akyürek bu olaydan sonra ablasına 'Allah sizi ıslah etsin' mesajını çekmiş."

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Umut Akyürek
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