KULİS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler kulis
  2. Ümit Erdim'in karısı Seda Erdim soyadını değiştirdi! 'Boşandılar mı?' derken o paylaşım kafaları karıştırdı

Ümit Erdim'in karısı Seda Erdim soyadını değiştirdi! 'Boşandılar mı?' derken o paylaşım kafaları karıştırdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
17.05.2024 12:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı 'Arif' karakteri ile hafızalara kazınan Ümit Erdim son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiriyordu. Ünlü oyuncu şimdi de özel hayatıyla gündemde. 2017 yılında Seda Erdim ile dünyaevine giren Ümit Erdim'in boşandığı iddiası sosyal medyayı salladı. Seda Erdim soyadını değiştirdi o paylaşım kafaları karıştırdı...

Ümit Erdim'in karısı Seda Erdim soyadını değiştirdi! 'Boşandılar mı?' derken o paylaşım kafaları karıştırdı

Hayat Bilgisi, Selena, Adanalı, Doksanlar gibi birçok başarılı projede yer alan Ümit Erdim son dönemde verdiği kilolar ile adından söz ettiriyordu.

Değişimiyle sıkça konuşulan Erdim, şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. 2017 yılında Seda Erdim ile dünyaevine giren Ümit Erdim'in boşandığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

2018 yılında kızları Ses’i kucaklarına alan ünlü çift, 2022’de ikinci çocukları Ela’nın dünyaya gelişiyle bir kez daha anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

ÜMİT ERDİM

SOYADINI DEĞİŞTİRİNCE...

Mutlu aile pozlarını sık sık sosyal medya üzerinden paylaşan ünlü çiftten Seda Erdim soyadını değiştirince dikkatlerden kaçmadı. Seda Erdim, sosyal medya hesabında kızlık soyadı olan 'Çınar'ı kullanmaya başladı.

seda 1

Boşanma iddialarının ortaya atılmasının ardından, taraflardan açıklama beklenirken Seda Erdim paylaşımlarıyla kafaları karıştırdı.

seda 2

O PAYLAŞIM KAFALARI KARIŞTIRDI

Seda Erdim, paylaşımına; "Bu sefer kendime gülüyorum. Hâlâ öğrenecek çok şeyim varmış" notunu düştü.

Acun Ilıcalı ile davalık olmuştu… Ülkeye geri döndü! Son hali şaşırttı Acun Ilıcalı ile davalık olmuştu… Ülkeye geri döndü! Son hali şaşırttı

Mynet Youtube

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıllardır ekranlardaymış... Aşk-ı Memnu'nun oyuncusu çıktı!Yıllardır ekranlardaymış... Aşk-ı Memnu'nun oyuncusu çıktı!
Beyin kanaması geçirmişti! 40 gün sonra ortaya çıktıBeyin kanaması geçirmişti! 40 gün sonra ortaya çıktı
Evleniyorlar... Düğün tarihi belli oldu Evleniyorlar... Düğün tarihi belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Ümit Erdim seda erdim
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.