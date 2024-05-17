Ümit Erdim'in karısı Seda Erdim soyadını değiştirdi! 'Boşandılar mı?' derken o paylaşım kafaları karıştırdı

Hayat Bilgisi, Selena, Adanalı, Doksanlar gibi birçok başarılı projede yer alan Ümit Erdim son dönemde verdiği kilolar ile adından söz ettiriyordu.

Değişimiyle sıkça konuşulan Erdim, şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. 2017 yılında Seda Erdim ile dünyaevine giren Ümit Erdim'in boşandığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

2018 yılında kızları Ses’i kucaklarına alan ünlü çift, 2022’de ikinci çocukları Ela’nın dünyaya gelişiyle bir kez daha anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

SOYADINI DEĞİŞTİRİNCE...

Mutlu aile pozlarını sık sık sosyal medya üzerinden paylaşan ünlü çiftten Seda Erdim soyadını değiştirince dikkatlerden kaçmadı. Seda Erdim, sosyal medya hesabında kızlık soyadı olan 'Çınar'ı kullanmaya başladı.

Boşanma iddialarının ortaya atılmasının ardından, taraflardan açıklama beklenirken Seda Erdim paylaşımlarıyla kafaları karıştırdı.

O PAYLAŞIM KAFALARI KARIŞTIRDI

Seda Erdim, paylaşımına; "Bu sefer kendime gülüyorum. Hâlâ öğrenecek çok şeyim varmış" notunu düştü.