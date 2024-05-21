KULİS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler kulis
  2. Tüm eski sevgililer oradaydı! Serenay Sarıkaya, Kerem Bürsin, Çağatay Ulusoy... Bomba sözler: 'Ona bayılıyorum'

Tüm eski sevgililer oradaydı! Serenay Sarıkaya, Kerem Bürsin, Çağatay Ulusoy... Bomba sözler: 'Ona bayılıyorum'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.05.2024 08:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde özel hayatı ve rol aldığı yapımlardaki başarısı ile gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya tüm eski sevgilileri ile pişti oldu. Gece eğlenceye çıkan ünlü ismin olduğu mekanda Kerem Bürsin ve Çağatay Ulusoy da vardı... Eski sevgililere 'Serenay Sarıkaya' sorulunca bomba yanıtlar gecikmedi.

Tüm eski sevgililer oradaydı! Serenay Sarıkaya, Kerem Bürsin, Çağatay Ulusoy... Bomba sözler: 'Ona bayılıyorum'

Adı Mert Demir ile aşk iddialarına karışan ve geçtiğimiz günlerde el ele görüntülenen Serenay Sarıkaya son dönemde özel hayatı ve rol aldığı yapımlardaki başarısı ile adından sıkça söz ettiriyor.

serenay

ESKİ SEVGİLİLER PİŞTİ OLDU

Her giydiği, her yaptığı ve her paylaştığı olay olan Sarıkaya bu defa gece çıktığı eğlence ile gündem oldu. Güzel oyuncu gittiği mekanda eski sevgilileri Kerem Bürsin ve Çağatay Ulusoy ile pişti oldu.

KEREM2

'NE ZAMAN DENK GELSEK...'

Eğlence çıkışı görüntülenen ünlü isimlere eski sevgilisi 'Serenay Sarıkaya' soruldu. Kerem Bürsin, 'Serenay'a bayılıyorum. Çok seviyorum. Güzel bir dostluğumuz var onunla ne zaman denk gelsek birbirimizle konuşuyoruz, sarılıyoruz.' diye yanıt verdi.

çağatay 22

Aynı mekanda olan Çağatay Ulusoy'a da Serenay Sarıkaya ile 'merhabalaştınız mı?' diye soruldu. Ulusoy ise 'Herkes oradaydı' yanıtını vererek uzaklaştı. Eski sevgililerin köşe kapmacası sosyal medyada gündem oldu.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İddialı isim elendi! O yarışmacı çok ağladıİddialı isim elendi! O yarışmacı çok ağladı
Regl yanıtını duyanlar "Keşke artık sussa" dedi! Sözleri olay olduRegl yanıtını duyanlar "Keşke artık sussa" dedi! Sözleri olay oldu
Sezon finali sosyal medyayı salladı! "Kahrolduk"Sezon finali sosyal medyayı salladı! "Kahrolduk"
Anahtar Kelimeler:
Çağatay Ulusoy Kerem Bürsin Serenay Sarıkaya
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Teknoloji tutkunlarını sevindirecek haber: Apple indirimleri başladı!

Teknoloji tutkunlarını sevindirecek haber: Apple indirimleri başladı!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Columbia marka ayakkabılar, ceketler, tişörtler indirime girdi

Columbia marka ayakkabılar, ceketler, tişörtler indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.