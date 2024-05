Tüm eski sevgililer oradaydı! Serenay Sarıkaya, Kerem Bürsin, Çağatay Ulusoy... Bomba sözler: 'Ona bayılıyorum'

Adı Mert Demir ile aşk iddialarına karışan ve geçtiğimiz günlerde el ele görüntülenen Serenay Sarıkaya son dönemde özel hayatı ve rol aldığı yapımlardaki başarısı ile adından sıkça söz ettiriyor.

ESKİ SEVGİLİLER PİŞTİ OLDU

Her giydiği, her yaptığı ve her paylaştığı olay olan Sarıkaya bu defa gece çıktığı eğlence ile gündem oldu. Güzel oyuncu gittiği mekanda eski sevgilileri Kerem Bürsin ve Çağatay Ulusoy ile pişti oldu.

'NE ZAMAN DENK GELSEK...'

Eğlence çıkışı görüntülenen ünlü isimlere eski sevgilisi 'Serenay Sarıkaya' soruldu. Kerem Bürsin, 'Serenay'a bayılıyorum. Çok seviyorum. Güzel bir dostluğumuz var onunla ne zaman denk gelsek birbirimizle konuşuyoruz, sarılıyoruz.' diye yanıt verdi.

Aynı mekanda olan Çağatay Ulusoy'a da Serenay Sarıkaya ile 'merhabalaştınız mı?' diye soruldu. Ulusoy ise 'Herkes oradaydı' yanıtını vererek uzaklaştı. Eski sevgililerin köşe kapmacası sosyal medyada gündem oldu.