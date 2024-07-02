Tuğba Özerk milyonluk takılarıyla sahne aldı! Değeri dudak uçuklattı

Kıbrıs'ta gerçekleşen 'En Moda' ödül töreninde sahne alan Tuğba Özerk, sahne performansıyla sevenlerine müzik ziyafeti sundu. Leopar desenli iddialı tarzı ile adından söz ettiren Özerk'in milyonluk takıları da dikkatlerden kaçmadı.

TARZI DUDAK UÇUKLATTI

Özerk’in takılarının değerinin tam tamına 5 milyon TL olduğu öğrenildi. Ünlü ismin tarzı oldukça pahalı bulundu.

Kıbrıs halk ezgisi 'Dillirga'yı konuklarıyla hep bir ağızdan söyleyen Özerk, "Kıbrıs ikinci vatanım, burada konser vermek ve sizlerle şarkı söylemenin verdiği mutluluğun tarifi yok" dedi.

'FLÖRT EDEMİYORUM, DİREKT EVLENİYORUM'

Geçtiğimiz günlerde bir programa katılan ünlü şarkıcı özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunmuştu. Üç kez evlenip boşanan Özerk, "Çok hızlı evlilik kararı alıyorum ve flört edemiyorum, direkt evleniyorum. Gelinlik sevince evleniyorum. Adamlar çok hızlı evlilik teklifi ediyor, ben de kabul ediyorum. Kısmet dördüncüye” demişti.









