Tom Cruise denize girerken görüntülendi! Fiziği sosyal medyanın diline düştü

Hollywood'un ünlü ismi Tom Cruise adeta yıllara meydan okuyor. Uzun yıllardır özel hayatını gizli tutan ünlü aktör Tom Cruise sabah denize girerken görüntülendi.

61 yaşındaki aktör, Top Gun filmindeki Maverick rolüyle ikonik plaj voleybolu sahnesinden 38 yıl sonra, sabah denize girerken görüntülenince gündem oldu.

Hayranları, üç çocuk babasının fotoğraflarına tepki göstermekte gecikmedi ve gövdesinin belirgin olmasına rağmen 'sarkmış' gibi göründüğünü belirtti.

AMELİYAT GEÇİRDİĞİ İDDİASI

Bazıları gevşek cildin yıldızın gaga implantları ve hatta liposuction gibi kozmetik ameliyatlar geçirdiğini gösterdiğini öne sürdü.

Birçok kişi Cruise'u, benzer şekilde yırtık pırtık bir fiziğe sahip olan ancak sarkıklığı olmayan 60 yaşındaki Brad Pitt gibi akranlarıyla karşılaştırdı.

Chicago'lu plastik cerrah Dr. David Hill'e göre, göbek çevresindeki gevşek deri liposuction'ın bir sonucu olabilir.







