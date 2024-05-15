KULİS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler kulis
  2. Tom Cruise denize girerken görüntülendi! Fiziği sosyal medyanın diline düştü

Tom Cruise denize girerken görüntülendi! Fiziği sosyal medyanın diline düştü

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
15.05.2024 09:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Efsane oyuncularda Tom Cruise son görüntüsüyle sosyal medyada gündem oldu. 61 yaşındaki aktör denize girerken görüntülendi ve herkesin dikkatini çekti. Oyuncunun görüntüsü sosyal medyayı ikiye böldü.

Tom Cruise denize girerken görüntülendi! Fiziği sosyal medyanın diline düştü

Hollywood'un ünlü ismi Tom Cruise adeta yıllara meydan okuyor. Uzun yıllardır özel hayatını gizli tutan ünlü aktör Tom Cruise sabah denize girerken görüntülendi.

61 yaşındaki aktör, Top Gun filmindeki Maverick rolüyle ikonik plaj voleybolu sahnesinden 38 yıl sonra, sabah denize girerken görüntülenince gündem oldu.

rtyrytru

Hayranları, üç çocuk babasının fotoğraflarına tepki göstermekte gecikmedi ve gövdesinin belirgin olmasına rağmen 'sarkmış' gibi göründüğünü belirtti.

AMELİYAT GEÇİRDİĞİ İDDİASI

Bazıları gevşek cildin yıldızın gaga implantları ve hatta liposuction gibi kozmetik ameliyatlar geçirdiğini gösterdiğini öne sürdü.

BLU_A94581398

Birçok kişi Cruise'u, benzer şekilde yırtık pırtık bir fiziğe sahip olan ancak sarkıklığı olmayan 60 yaşındaki Brad Pitt gibi akranlarıyla karşılaştırdı.

Chicago'lu plastik cerrah Dr. David Hill'e göre, göbek çevresindeki gevşek deri liposuction'ın bir sonucu olabilir.


Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu anlar diziye damga vurmuştu... Dansları sosyal medyayı salladıBu anlar diziye damga vurmuştu... Dansları sosyal medyayı salladı
Erdoğan'ı ziyaret eden Süleyman Soylu'dan 'komplo' çıkışıErdoğan'ı ziyaret eden Süleyman Soylu'dan 'komplo' çıkışı
Fatih Portakal’dan Ali Yerlikaya iddiası: “3 gün sonra görevden alınırsa hiç şaşmayın!”Fatih Portakal’dan Ali Yerlikaya iddiası: “3 gün sonra görevden alınırsa hiç şaşmayın!”
Anahtar Kelimeler:
Tom Cruise
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.