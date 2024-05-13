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Teşkilat dizisinin sezon finali tarihi belli oldu! Diziye yeni ajan geliyor

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
13.05.2024 17:53
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TRT’nin Pazar akşamlarına damga vuran "Teşkilat” dizisinin sezon final tarihine yaklaşırken dizinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim katıldı.

Teşkilat dizisinin sezon finali tarihi belli oldu! Diziye yeni ajan geliyor

Büyük bir merakla izlenen “Teşkilat” dizisi TRT’nin yeni sezonda da devam ettireceği projelerin başında geliyor. Burak Arlıer’in yönettiği, Teşkilat Yazı Grubu’nun kaleme aldığı diziye yeni bir oyuncu katıldı.

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Deniz Baydar “Teşkilat”a katıldı. Aşk Taktikleri filmindeki performansıyla beğeni toplayan oyuncunun dizide ajana hayat veriyor.

TEŞKİLAT DİZİSİ NE ZAMAN SEZON FİNALİ YAPACAK?

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin 111. bölümde sezon finali yapması planlanıyor. Dizinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım yeni sezonda ekipte yer almayacak. Yıldırım’ın yerine Tolga Sarıtaş’ın geleceği konuşuluyor.

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teşkilat
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