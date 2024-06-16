Teoman ve Şebnem Ferah yıllar sonra bir araya geldi! Sosyal medya sallandı

Rock müzik denilince akla gelen ilk isimlerden olan Teoman ve Şebnem Ferah yıllar sonra tekrar bir araya geldi. Kurban Bayramı'nda buluşan müzisyenlerin videosu sosyal medyada gündem oldu.

Paylaşılan videoda Rock'ın kralı Teoman ve kraliçesi Şebnem Ferah bayram dileklerini ilettiler. 'İyi bayramlar' diyen ikili videodaki neşeli halleriyle de dikkat çekti.

Paylaşılan videoya gelen yorumlar da dikkat çekti. İşte bazı yorumlar...

"Birlikte ama yalnız..."

"Çok iyi ya."

"Bunlar sık sık görüşmüyor mu?"

"Şampiyonlar ligi"

"Bu ne ya! Kalbim dayanmaz"

"Şebo ve Teoman doğru görüyorum değil mi çıldırıcam"

BİRBİRLERİNE YAKIŞTIRILIYORDU!

Teoman ve Şebnem Ferah yıllardır birbirlerine yakıştırılıyordu. Ancak ikili, verdikleri her röportajda, arkadaş olduklarını dile getiriyordu. Yıllar önce verdiği bir röportajda Teoman'la arkadaş olduklarını söyleyen Şebnem Ferah, "Neredeyse beraber büyüdük...Aramızdaki dostluk zaman zaman farklı algılanmış olabilir" demişti.

Ayrıca Şebnem Ferah daha sonra, "Biz de farklı duygular hissetmiş olabiliriz birbirimize. Şu an arkadaşız. Ama geçmişte ne olduğu, ya da gelecekte neler olacağı konusundaki düşüncelerimiz bize özel" ifadelerini kullanmıştı.

"EVLENİR BİRBİRİMİZE BAKARIZ"

Teoman, Şebnem Ferah ile ilgili yaptığı son açıklamasında, “Şebnem ile her zaman arkadaştık. Arada bir konuşuyoruz, ileride çok yaşlanınca evlenir birbirimize bakarız diye" dedi.







