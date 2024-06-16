  1. Haberler Haberler Haberler
  2. Teoman ve Şebnem Ferah yıllar sonra bir araya geldi! Sosyal medya sallandı

Teoman ve Şebnem Ferah yıllar sonra bir araya geldi! Sosyal medya sallandı

16.06.2024 20:32
Önerilen Videolar
Top toplayıcılıktan, teknik direktörlüğe! Nuri Şahin'in nostaljik videosu yayınlandı

Top toplayıcılıktan, teknik direktörlüğe! Nuri Şahin'in nostaljik videosu yayınlandı

Denizli’nin 7 ilçesinde orman yangını felaketi! Yürek sızlatan görüntüler var…

Denizli’nin 7 ilçesinde orman yangını felaketi! Yürek sızlatan görüntüler var…

Kirası 8 bin TL olan evi gezdi! Gördüklerine inanamadı... İçinden demir parmaklıklı kapı bile çıktı: "Azıcık toparlansa iyi hapishane olur"

Kirası 8 bin TL olan evi gezdi! Gördüklerine inanamadı... İçinden demir parmaklıklı kapı bile çıktı: "Azıcık toparlansa iyi hapishane olur"

İçerik devam ediyor
Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
16.06.2024 20:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden Şebnem Ferah ve Teoman yıllar sonra bir araya geldi. İkilinin bayram mesajı sosyal medyada gündem oldu.

Rock müzik denilince akla gelen ilk isimlerden olan Teoman ve Şebnem Ferah yıllar sonra tekrar bir araya geldi. Kurban Bayramı'nda buluşan müzisyenlerin videosu sosyal medyada gündem oldu.

Paylaşılan videoda Rock'ın kralı Teoman ve kraliçesi Şebnem Ferah bayram dileklerini ilettiler. 'İyi bayramlar' diyen ikili videodaki neşeli halleriyle de dikkat çekti.

Paylaşılan videoya gelen yorumlar da dikkat çekti. İşte bazı yorumlar...

"Birlikte ama yalnız..."

"Çok iyi ya."

"Bunlar sık sık görüşmüyor mu?"

"Şampiyonlar ligi"

"Bu ne ya! Kalbim dayanmaz"

"Şebo ve Teoman doğru görüyorum değil mi çıldırıcam"

BİRBİRLERİNE YAKIŞTIRILIYORDU!

Teoman ve Şebnem Ferah yıllardır birbirlerine yakıştırılıyordu. Ancak ikili, verdikleri her röportajda, arkadaş olduklarını dile getiriyordu. Yıllar önce verdiği bir röportajda Teoman'la arkadaş olduklarını söyleyen Şebnem Ferah, "Neredeyse beraber büyüdük...Aramızdaki dostluk zaman zaman farklı algılanmış olabilir" demişti.

Ayrıca Şebnem Ferah daha sonra, "Biz de farklı duygular hissetmiş olabiliriz birbirimize. Şu an arkadaşız. Ama geçmişte ne olduğu, ya da gelecekte neler olacağı konusundaki düşüncelerimiz bize özel" ifadelerini kullanmıştı.

"EVLENİR BİRBİRİMİZE BAKARIZ"

Teoman, Şebnem Ferah ile ilgili yaptığı son açıklamasında, “Şebnem ile her zaman arkadaştık. Arada bir konuşuyoruz, ileride çok yaşlanınca evlenir birbirimize bakarız diye" dedi.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mezarı başında babasını andı! Duygusal mesajı yürek yaktıMezarı başında babasını andı! Duygusal mesajı yürek yaktı
Oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! 'Tıpkı babası' Oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! 'Tıpkı babası'
Gençlik halleri ortaya çıktı! Görenler çok şaşırdıGençlik halleri ortaya çıktı! Görenler çok şaşırdı
Anahtar Kelimeler:
Şebnem Ferah Teoman
İlginizi Kulis Çekebilir
Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın oğlu Kaan Polat Cüreklibatır mezarı başında babasını andı! Duygusal mesajı yürek yaktı

Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın oğlu Kaan Polat Cüreklibatır mezarı başında babasını andı! Duygusal mesajı yürek yaktı

Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe'nin yüzünü ilk kez gösterdi! 'Tıpkı babası'

Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe'nin yüzünü ilk kez gösterdi! 'Tıpkı babası'

Müge Anlı'nın gençlik halleri ortaya çıktı! Görenler çok şaşırdı! Öğrenciyken bakın hangi yarışmaya katılmış

Müge Anlı'nın gençlik halleri ortaya çıktı! Görenler çok şaşırdı! Öğrenciyken bakın hangi yarışmaya katılmış

Survivor yarışmacıları Sahra, Yağmur ve Damla Can finale çakarlı ve sirenli lüks araçla gitti! O anlara tepki yağdı

Survivor yarışmacıları Sahra, Yağmur ve Damla Can finale çakarlı ve sirenli lüks araçla gitti! O anlara tepki yağdı

Survivor All Star şampiyonu Ogeday Girişken oldu!

Survivor All Star şampiyonu Ogeday Girişken oldu!

İndirimde ortalığı birbirine katan kadın günler sonra ortaya çıktı! Sosyal medyada gündem oldu

İndirimde ortalığı birbirine katan kadın günler sonra ortaya çıktı! Sosyal medyada gündem oldu

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.