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Bella Duygulu kocası Tayfun Duygulu'nun yanında ihaneti anlattı! "Rüyamda gördüm" diyerek yaşadığı ihaneti anlattı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
15.05.2024 13:29
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Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Tayfun Duygulu 2020'de mimar Bella Duygulu ile nikah masasına oturmuştu. Çift katıldıkları programda özel hayatlarıyla ilgili açıklamalar da bulundular. İkiliden Bella Duygulu, evlilik öncesi yaşadığı ihanet olayını canlı yayında anlattı.

Bella Duygulu kocası Tayfun Duygulu'nun yanında ihaneti anlattı! "Rüyamda gördüm" diyerek yaşadığı ihaneti anlattı

Tayfun Duygulu, 'Hadi Yine İyisin', 'Seninle Ölürüm', 'Kendine Gel' ve 'Duman Oldum' gibi şarkıları başta olmak üzere pek çok çalışmanın altında imzasını atmıştı.

Duygulu, 1996 yılında usta sanatçı Kayahan'ın kızı, 1995 Türkiye 3. güzeli Beste Açar ile hayatını birleştimişti. Duygulu, kısa süren evliliğinin ardından bir dönem modellik yapan Tuğçe Kepekçi ile nikâh masasına oturmuştu.

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Şarkıcının bu ilişkiden iki erkek çocuğu dünyaya gelmişti. 2018'de Kepekçi'den boşanan müzisyen, 2020'de mimar Bella Duygulu ile dünyaevine girmişti.

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"TAYFUN TOPARLADI"

Tayfun Duygulu ve eşi Bella Duygulu Aramızda Kalmasın programına konuk oldu.Çift katıldıkları programda özel hayatlarıyla ilgili açıklamalar da bulundular. Bella Duygulu, evlilik öncesi yaşadığı ihanet olayını canlı yayında anlattı.

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Bella Duygulu, konuyla ilgili şunları belirtti:

"Kadın aldatıldığını görmese de bilmese de hisseder. Evlenmeden önce Tayfun'un beni aldattığını hissettim. Evlilik öncesi bir olay yaşadım. İhanet ettiğini rüyamda gördüm. Sabah aradım, ben seni terk ettim dedim. Tayfun toparladı. Ben çok zor unuturum, unutamam yani 30 sene geçse de unutamazsın. Halen daha elim ayağım titriyor. Kendisini affettirdi. Hiç yokmuş gibi davranıyoruz o da ben de..."

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Tayfun Duygulu
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