KULİS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler kulis
  2. Tarkan'dan yeni albüm müjdesi! Adını ve çıkış tarihini açıkladı

Tarkan'dan yeni albüm müjdesi! Adını ve çıkış tarihini açıkladı

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
03.06.2024 20:29
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarkan'dan müzikseverleri heyecanlandıran haber geldi. Bir süredir albüm hazırlıklarını sürdüren Megastar, yeni albümünün adını ve çıkış tarihini sosyal medya hesabından paylaştı.

Tarkan'dan yeni albüm müjdesi! Adını ve çıkış tarihini açıkladı

Megastar Tarkan, son yıllarda "Geççek" ve "Son Durak" adlı şarkılarıyla gündem olmuştu. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında yazdığı "Sen Rahat Uyu" adlı marş ile adından söz ettiren Tarkan'dan geçtiğimiz aylarda yeni albüm müjdesi gelmişti.

"YAKINDIR KAVUŞMAMIZ" DEMİŞTİ!

Tarkan, heyecanını sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaşmıştı: "Biliyorum ‘artık bitsin bu albüm, çıksın yeni şarkılar’ diyorsunuz. İnanın az kaldı. Azıcık daha sabredin canlarım. Yakındır kavuşmamız."

DFDFSDFS

Tarkan, 'Kuantum 51' adlı yeni albümünün çıkış tarihini de "Yeni albümüm 14 Haziran’da sizlerle" sözleriyle duyurdu.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe'nin Mourinho paylaşımına bomba yorumFenerbahçe'nin Mourinho paylaşımına bomba yorum
"Açık açık söylüyorum" diyerek itiraf etti! Kiralık Aşk yorumu"Açık açık söylüyorum" diyerek itiraf etti! Kiralık Aşk yorumu
"Sormasam çatlayacağım" diyerek sordu! Tepki çeken Barış Manço sorusu"Sormasam çatlayacağım" diyerek sordu! Tepki çeken Barış Manço sorusu
Anahtar Kelimeler:
Tarkan Müzik albümü
İlginizi Kulis Çekebilir
Fenerbahçe'nin Jose Mourinho paylaşımına Afra Saraçoğlu'ndan bomba yorum

Fenerbahçe'nin Jose Mourinho paylaşımına Afra Saraçoğlu'ndan bomba yorum

Elçin Sangu "Açık açık söylüyorum" diyerek itiraf etti! Kiralık Aşk yorumu

Elçin Sangu "Açık açık söylüyorum" diyerek itiraf etti! Kiralık Aşk yorumu

Ceyda Düvenci "Sormasam çatlayacağım" diyerek Seyyal Taner'e "Barış Manço aşkı doğru mu?" dedi! Yine tepki çekti

Ceyda Düvenci "Sormasam çatlayacağım" diyerek Seyyal Taner'e "Barış Manço aşkı doğru mu?" dedi! Yine tepki çekti

Selen Görgüzel 3+1 evinin kapılarını açtı! 25 yaşındaki kızı güzelliğiyle dikkat çekti

Selen Görgüzel 3+1 evinin kapılarını açtı! 25 yaşındaki kızı güzelliğiyle dikkat çekti

Survivor Aleyna İsmail Balaban'ı suçladı! Yanıt sert oldu: Söylemediğim cümleleri söylemişim gibi aktarman...

Survivor Aleyna İsmail Balaban'ı suçladı! Yanıt sert oldu: Söylemediğim cümleleri söylemişim gibi aktarman...

Müjde Uzman'dan sonra Zeynep Koçak hastalığını açıklayıp isyan etti! "Çoğu arkadaşım hastalığımı bilmez çünkü..."

Müjde Uzman'dan sonra Zeynep Koçak hastalığını açıklayıp isyan etti! "Çoğu arkadaşım hastalığımı bilmez çünkü..."

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.