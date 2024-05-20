"Tamamen zıt karakterde iki insanız" deyip itiraf etmişti! Volkan Demirel ve Zeynep Sever boşanıyor mu?

Volkan Demirel ve Zeynep Sever evlilikleriyle gündeme geldi. Sabah'tan Bülent Cankurt'a göre Zeynep Sever Volkan Demirel ile evliliğini bitirmeye karar verdi.

Söylentilere göre Zeynep Demirel aslında daha önce boşanmak istiyordu ama Hatay depreminin ardından evliliğindeki yaraları da sarmaya çalıştı.

Bu iddia sonrası Zeynep Sever'in aylar önce söylediği sözleri ve itirafı gündem oldu. Zeynep Sever meğerse evliliğinde yaşadığı sorunları açık açık şu sözlerle anlatmış:

"YENİDEN AŞIK OLMA SEBEBİM..."

"Volkan ve ben tamamen zıt karakterde iki insanız; depreme kadar ise çok daha farklıydık. Volkan, maddi konulara önem verirken, ben maneviyi daha ağır basan biriyim. O konfora düşkün, ben ise yeniliklere açık biriyim; bu yüzden konforumu feda edebilirim. Mesela Volkan, lüksü severken, ben her şeye açık biriyim. Ancak depremden sonra yaşadığı manevi duruşu, Hatayspor'u bırakmayıp, hayalindeki teklifleri geri çevirmesini görmek, benim için yeniden aşık olma sebebi oldu. Bu durum önceden mevcut değildi; deprem hayatımıza bu anlamda dokundu."

Zeynep Sever ve Volkan Demirel iddialara dair henüz bir açıklama yapmadı.







