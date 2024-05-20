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Survivor Nagihan kendisini Aysu'nun sakatladığını iddia etti! Aysu'dan yanıt gecikmedi

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
20.05.2024 22:15
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Survivor All Star'da yarışmacıların kıyasıya mücadelesi sürüyor. All Star'ın güçlü şampiyon adaylarından biri olan Nagihan Karadere, bu sezon sakatlığından dolayı istediği performansı sergileyemiyor. Nagihan geçtiğimiz gün sakatlığıyla ilgili Aysu Keskin'i suçladı. Keskin, Nagihan'ın sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi. İşte o sözler...

Survivor Nagihan kendisini Aysu'nun sakatladığını iddia etti! Aysu'dan yanıt gecikmedi

Survivor All Star hem yarışmacıların performansı hem de yaşanan olaylarla her bölümüyle konuşuluyor. Acuun Ilıcalı Survivor All Star'da SMS oylamasının kaldırılmasını en çok isteyen yarışmacının Nagihan olduğunu açıklamıştı.

DİSKALİFİYE İLE KARŞI KARŞIYA KALDI!

Şampiyonluğu çok isteyen ve performansıyla da adından sıkça söz ettiren Nagihan'ın bu sezon sakatlığı bir türlü bitmedi ve bu sebeple de defalarca diskalifiye edilmekle karşı karşıya kaldı.

"İKİ AYLIK KARNI TOK BİR KIZI GETİRİYORSUNUZ YEDEKLERDEN BENİM DİZİMİ PATLATIYOR"

Neredeyse 2 aydır sakat olan Nagihan, sakatlığıyla ilgili Aysu'yu suçladı. Nagihan, Aysu'yla ilgili olarak "İki aylık, karnı tok bir kızı getiriyorsunuz yedeklerden. Ben burada bitmişim, çürümüşüm. Karşıma çıkıyor güçlü bir kız, geliyor benim dizimi patlatıyor." dedi.

Yarışmadan elenen Aysu Keskin'den kendisiyle ilgili bu iddialara cevap gecikmedi. "İyi ki temas içeren bir yarışa çıkmamışız yoksa Acun beyden nasıl bir ceza kesmesini isterdin hayal edemedim" diyen Aysu, kendisinin bir suçu olmadığını dile getirdi.

İşte Aysu Keskin'in paylaşımı...

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Anahtar Kelimeler:
survivor nagihan
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