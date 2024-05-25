Survivor'dan elenmişti... Yasin Obuz paylaştı, kafalar karıştı! O kare sosyal medyada gündem oldu

Heyecanının ve kaosun hiç bitmediği Survivor All Star'da finale çok az bir zaman kaldı. All Star'da heyecan devam ederken yarışma hakkındaki iddialarda sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yarışmacılar hakkında farklı iddialar gündeme gelirken en güçlü iddialarından biri de yarışmacıların otelde kalmasıyla ilgiliydi.

Yarışmanın bir bölümünde Furkan ve Acun Ilıcalı arasındaki bir diyalog dikkat çekmişti. Ilıcalı yarışmacılara 'Suya mı girmek istemediniz?' diye sormuş Furkan ise; 'Oyun sonu oyalandık. Sonra da konseye yetişmemiz gerekince arkadaşların hepsi yıkandı bizde böyle kaldık' diyerek yanıt vermişti.

SÖZLERİNİ ACUN ILICALI DÜZELTTİ

Acun Ilıcalı ise Furkan'ın bu açıklamasını 'yıkandık derken tabii ki nehir var yarışmacılar nehre girdiler. Siz nehre girmemeyi tercih ettiniz' diyerek düzeltmişti.

O KAREYE YORUM YAĞDI

Programdaki bu anlar çok konuşulurken Yasin'den akılları karıştıran bir paylaşım geldi. Yasin'in yarışma sürerken giydikleri kıyafetlerle, bir otelin balkonuna benzer bir alanda verdikleri poz sosyal medyada gündem oldu. O kareye; 'Bunlar otelde mi kalıyor?', 'Orası otel sanki' gibi yorumlar yapıldı.





