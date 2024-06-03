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Survivor'da en büyük şampiyonluk adaylarından Hilmi Cem elendi! Atakan ile mücadelesinde duygusal anlar

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.06.2024 07:12
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Survivor All Star'da finale yaklaşırken heyecan da artıyor. Ogeday, Atakan, Hilmi Cem ve Merve'nin eleme adayı olduğu gecede kıran kırana bir mücadele yaşandı ve en büyük şampiyonluk adaylarından biri elendi. Hilmi Cem ve Atakan'ın karşılıklı mücadeleye çıkmadan önceki halleri de gündem oldu.

Survivor'da en büyük şampiyonluk adaylarından Hilmi Cem elendi! Atakan ile mücadelesinde duygusal anlar

Survivor All Star'da sona yaklaşırken kimin elendiği daha da merak konusu oluyor. Ogeday, Atakan, Merve ve Hilmi Cem potaya girdi ve büyük bir mücadele yaşandı.

Performans puanlarına göre Ogeday ile Atakan ve Merve ile Hilmi Cem eşleşti.

Nefes kesen mücadeleler sonucunda Ogeday, Atakan'ı 5-3 yenerek eleme adaylığından ismini sildirdi.

Merve ile Hilmi Cem'in yarışı da son mücadeleye kaldı. Son sayıyı alan Merve oyunu kazandı.

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ZOR ANLAR YAŞANDI

Survivor'dan elenecek adayın belirleneceği final mücadelesine Atakan ve Hilmi Cem kaldı. Yakın dostların mücadelesi ve mücadeleye çıkmadan önceki ağladıkları anlar sosyal medyada da gündem oldu.

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Duygusal anlara sosyal medyada "Çok komikler bu ne abartı", "Ya yeter bu ne ağlamalar filan", "Yazık ya üzüldük" yorumları yapıldı.
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Nefesleri kesen mücadele sonucunda Atakan oyunu kazandı. Survivor'a veda eden isim Hilmi Cem oldu.

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Veda sırasında yakın dost olan ikinin zor anları dikkat çekti.


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Anahtar Kelimeler:
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