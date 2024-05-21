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Survivor All Star'da beklenmedik veda! İddialı isim elendi, gözyaşları sel oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.05.2024 08:03
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Survivor All Star'da eleme heyecanı yaşandı. All Starda ilk eleme adayı Merve Aydın, ikinci eleme adayı Özgür Tetik, üçüncü eleme adayı Nagihan Karadere, dördüncü ve son eleme adayı Hilmi Cem İntepe olmuştu. Kıyasıya mücadelenin ardından Dominik'e veda eden isim belli oldu...

Survivor All Star'da beklenmedik veda! İddialı isim elendi, gözyaşları sel oldu

Her bölümü büyük ses getiren Survivor All Star'da eleme heyecanı yaşandı. Haftanın eleme adayları, eleme düellosunda karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen eleme düellosunda, eleme potasında yer alan bir yarışmacı Survivor hayallerine veda etti.

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ADAYA VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU

Eleme düellosunun ilk turunda Nagihan, Hilmi Cem'e 5-1 yenildi. Özgür de, Merve Aydın'a karşı 5-2 galip geldi. Düellonun final eşleşmesinde Merve'ye 5-0 yenilen Nagihan Karadere adaya veda etti.

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Talihsiz bir şekilde sakat halde düelloya çıkmak zorunda kalan arkadaşlarına üzülen Merve Aydın ve Nefise Karatay, gözyaşlarına boğuldu.

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'HER GÜN AĞLAYARAK UYANMAK...'

Düello'da elenen Nagihan, "Burada olmak gerçekten gurur verici bir olay. İyi ki gelmişim, her şeye rağmen iyi ki burada kalmışım. Çok zor şeyler yaşadım gerçekten. Benim için tarifi mümkün olmayan zorluklardı. Beden gücü her şey burada. Mentalim çok kuvvetlidir ama mental olarakta gerçekten bittim. Savaşmak, gideceksem de böyle gitmek istedim. Her gün ağlayarak uyanmak gerçekten çok zordu benim için" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Nagihan Karadere survivor all star
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