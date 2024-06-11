Son olarak hastaneden fotoğrafı paylaşılmıştı... Sezen Aksu uzun zaman sonra ortaya çıktı! 'Herkes gibi o da yaşlanıyor'

Minik Serçe lakabı ile anılan Sezen Aksu uzun zamandır gözlerden uzak sakin bir yaşam sürüyor. Son olarak meslektaşı Emel Müfütoğlu'nun paylaştığı bir kare ile gündem olan Sezen Aksu uzun zaman sonra ortaya çıktı.

Mart ayında hastanenin pastanesinde görüntülenen Sezen Aksu şimdi de veterinerde görüntülendi. Daha çok zayıfladığı görülen ünlü ismin son hali herkesi şaşırttı.

SON HALİNE YORUM YAĞDI

Sezen Aksu'nun son haline sosyal medyada; 'Herkes gibi o da yaşlanıyor', 'Asaleti yeter', 'Her haliyle muhteşem biri', 'İnşallah sağlığı iyidir çok zayıflamış' gibi yorumlar yapıldı.

SEZEN AKSU'NUN HASTALIĞI CUSHING SENDROMU NEDİR?

Cushing sendromu, vücutta kortizol hormonunun aşırı miktarda üretilmesi sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Bu durum, genellikle vücudun adrenal bezlerinde ya da hipofiz bezindeki (beyindeki) anormal bir büyüme veya tümör nedeniyle meydana gelir.







