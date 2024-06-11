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Son olarak hastaneden fotoğrafı paylaşılmıştı... Sezen Aksu uzun zaman sonra ortaya çıktı! 'Herkes gibi o da yaşlanıyor'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
11.06.2024 15:36
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Dillere pelesenk olan şarkıları, sempatik tavırları ve samimi halleri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Sezen Aksu son olarak meslektaşı Emel Müfütoğlu'nun paylaştığı bir kare ile gündem olmuştu. Uzun süredir sahneye çıkmayan ve objektiflerden uzak yaşayan Sezen Aksu son görüntüsüyle yine sosyal medyayı salladı.

Son olarak hastaneden fotoğrafı paylaşılmıştı... Sezen Aksu uzun zaman sonra ortaya çıktı! 'Herkes gibi o da yaşlanıyor'

Minik Serçe lakabı ile anılan Sezen Aksu uzun zamandır gözlerden uzak sakin bir yaşam sürüyor. Son olarak meslektaşı Emel Müfütoğlu'nun paylaştığı bir kare ile gündem olan Sezen Aksu uzun zaman sonra ortaya çıktı.

Mart ayında hastanenin pastanesinde görüntülenen Sezen Aksu şimdi de veterinerde görüntülendi. Daha çok zayıfladığı görülen ünlü ismin son hali herkesi şaşırttı.

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SON HALİNE YORUM YAĞDI

Sezen Aksu'nun son haline sosyal medyada; 'Herkes gibi o da yaşlanıyor', 'Asaleti yeter', 'Her haliyle muhteşem biri', 'İnşallah sağlığı iyidir çok zayıflamış' gibi yorumlar yapıldı.

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SEZEN AKSU'NUN HASTALIĞI CUSHING SENDROMU NEDİR?

Cushing sendromu, vücutta kortizol hormonunun aşırı miktarda üretilmesi sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Bu durum, genellikle vücudun adrenal bezlerinde ya da hipofiz bezindeki (beyindeki) anormal bir büyüme veya tümör nedeniyle meydana gelir.

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Sezen Aksu
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