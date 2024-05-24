Sokak hayvanları yasasına böyle tepki gösterdi… Hatice kafenin ortasında havladı

90’lı yıllara damgasını vuran ünlü şarkıcı Hatice, yıllar içindeki değişimiyle zaman zaman adından söz ettiriyor.

Son dönemde seçim kombinleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ünlü isim bu defa sokak hayvanları yasasına gösterdiği tepki ile gündem oldu.

KAFENİN ORTASINDA 'HAVLADI'

Şarkıcı Hatice bir kafenin ortasında köpek taklidi yaptı ve "Daha ne kadar açıklayıcı olabilirim, doyurmak yerine öldürmek neden?' notunu düştü.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü ismin bu görüntüleri ise kısa sürede viral oldu.









