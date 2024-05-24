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  2. Sokak hayvanları yasasına böyle tepki gösterdi… Hatice kafenin ortasında havladı

Sokak hayvanları yasasına böyle tepki gösterdi… Hatice kafenin ortasında havladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
24.05.2024 13:33
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Seçim kombinleri, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla adından sıkça söz ettiren ünlü türkücü Hatice şimdi de sokak hayvanları yasasına gösterdiği tepki ile gündem oldu. Ünlü isim kafenin ortasında köpek taklidi yaptı. Hatice'nin o anları kısa sürede viral oldu.

90’lı yıllara damgasını vuran ünlü şarkıcı Hatice, yıllar içindeki değişimiyle zaman zaman adından söz ettiriyor.

Son dönemde seçim kombinleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ünlü isim bu defa sokak hayvanları yasasına gösterdiği tepki ile gündem oldu.

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KAFENİN ORTASINDA 'HAVLADI'

Şarkıcı Hatice bir kafenin ortasında köpek taklidi yaptı ve "Daha ne kadar açıklayıcı olabilirim, doyurmak yerine öldürmek neden?' notunu düştü.

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O anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü ismin bu görüntüleri ise kısa sürede viral oldu.

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Hatice
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