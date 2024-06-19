Sinan Çetin'in Oğlu Rafael Cemo aşkını ilan etti! Sevgili Dilan Çiçek Deniz'i böyle paylaştı

Meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile ilişkisi sessiz sedasız biten Dilan Çiçek Deniz'in adı Rafael Cemo Çetin ile anılıyordu. Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen güzel oyuncu, konuyla ilgili sorular üzerine, "Her şey yolunda, teşekkür ederim" demekle yetinmişti.

AŞKINI İLAN ETTİ

Dilan Çiçek Deniz ile Rafael Cemo Çetin şimdilerde birlikte tatilin tadını çıkarıyor. Birlikte Yunanistan'a giden ünlü çift aşklarını da sosyal medya üzerinden ilan etti.

Sinan Çetin'in ğlu Rafael Cemo Çetin tatil karelerini takipçileri ile paylaşırken Sevgili Dilan Çiçek Deniz'i de paylaştı.

Çetin'in 'Apollo Adası' notunu düştüğü o karelere güzel oyuncu da kayıtsız kalamadı ve 'aşkım' notunu düştü.







