Şeyma Subaşı'nın arabası gündem oldu! "Ekonomik seçim"

MYNET-Yeni yaşını kutlayan Şeyma Subaşı paylaşımlarıyla dikkat çekiyordu Gündüz kızı Melisa, ailesi ve yakın arkadaşlarıyla doğum günü pastasını üfleyen fenomen geceyi arkadaş grubuyla geçirdi.

Muhabironline kamerasına Bebek'te görüntülenen Şeyma Subaşı'nın aracı da sosyal medyada gündem oldu.

Lüks yaşantısı ve gittiği tatillerle adından söz ettiren Subaşı'nın arabasına "Ekonomik seçim olmuş", "Vay be Şeyma'ya bak 1.5 milyonluk araca biniyor", "Şeyma mütevaziliğe mi dönüyor?", "Daha lüks bir otomobil beklerdim" yorumları yapıldı.

Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te görkemli bir düğünle evlenmiş ve evliliği ise 5 ay sürmüştü.







