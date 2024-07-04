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Şeyma Subaşı'nın arabası gündem oldu! "Ekonomik seçim"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.07.2024 10:34
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Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı yeni yaşını kutladı. Doğum gününde Bebek'te ailesiyle kutlama yapan Subaşı mekân çıkışı görüntülendi. Suabaşı'nın aracı ise sosyal medyanın diline düştü.

Şeyma Subaşı'nın arabası gündem oldu! "Ekonomik seçim"

MYNET-Yeni yaşını kutlayan Şeyma Subaşı paylaşımlarıyla dikkat çekiyordu Gündüz kızı Melisa, ailesi ve yakın arkadaşlarıyla doğum günü pastasını üfleyen fenomen geceyi arkadaş grubuyla geçirdi.

Muhabironline kamerasına Bebek'te görüntülenen Şeyma Subaşı'nın aracı da sosyal medyada gündem oldu.

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Lüks yaşantısı ve gittiği tatillerle adından söz ettiren Subaşı'nın arabasına "Ekonomik seçim olmuş", "Vay be Şeyma'ya bak 1.5 milyonluk araca biniyor", "Şeyma mütevaziliğe mi dönüyor?", "Daha lüks bir otomobil beklerdim" yorumları yapıldı.

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Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te görkemli bir düğünle evlenmiş ve evliliği ise 5 ay sürmüştü.

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Express


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Şeyma Subaşı
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