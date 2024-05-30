Seyhan Erdağ 'Assolistler gibisiniz' dedi! Ünlü komedyen Doğu Demirkol, Cem Yılmaz ve Hasan Can Kaya polemiğine dahil oldu!

Geçtiğimiz günlerde, bu yaz gerçekleştireceği tüm açık hava gösterilerinin gelirlerini Filistin'e bağışlayacağını duyuran ve bu açıklaması ile büyük takdir toplayan ünlü komedyen Doğu Demirkol şimdi de Seyhan Erdağ'ın YouTube programına konuk oldu.

Özel hayatı ve yeni projelerine dair samimi itiraflarda bulunan ünlü komedyene Cem Yılmaz ve Hasan Can Kaya arasındaki atışma soruldu.

Erdağ Demirkol'a; 'Assolistler gibisiniz birbirinizi çekemiyorsunuz komedyenler olarak. Bu benim kendi yorumum. Hasan Can Kaya ve Cem Yılmaz bir yorumun var mı?' diye sordu.

POLEMİĞE O DA DAHİL OLDU

Ünlü komedyen ise; 'Güzel güzel atışıyorlar. Bence güzel bir şey atışılması da. İkisi de eğlenceli komedyene yakışır şekilde birbirini gömebilirse mutlu olurum izlemekten. Ben de yeri gelirse biriyle atışabilirim. Tatlışlık bir duygu içerisinde olursa sinirlenmeden tatlı bir şey. İnşallah öyle gerilmiyorlardır. Cem Yılmaz büyüğümüz Hasan Can da başarılı kitlelere mâl olmuş başarılı bir insan.' diyerek yanıt verdi.