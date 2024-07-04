Şevket Çoruh'tan Arka Sokaklar itirafı! "Dönmemeye çok kararlıydınız..."

Arka Sokaklar dizisi 18. sezonunda da ekran macerasına devam etti. Arka Sokaklar dizisinde önemli karakterlerden biri olan Mesut Komiser diziye 632. bölüm ile veda etmişti.

Dizide yıllarca rol alan Şevket Çoruh daha sonra diziye dönmüştü.

Mesut rolüyle hafızalara kazınan Çoruh, Sibel Arna'ya konuk oldu. Arna "Peki gerçekten haftalık tempoya geri döndünüz özlediniz mi?" deyince ünlü isim kendini tutamadı.

"PARA LAZIMDI"

Şevket Çoruh "Yoo, para lazımdı. Bu soruları neden böyle kibar kibar soruyorsun" dedi, Arna ise "Dönmemeye çok kararlıydınız ya" ifadelerini kullandı.

Mesut Komiser rolüne hayat veren isim ise "Tabii canım sabah kalkıyorsunuz İstanbul'a geri dönme, burada yaşama o kadar çok şeyden vazgeçiyorsunuz ki ama gerçeklerin ne olduğunu görünce sevdiğim de bir karakterdi onun devam etmesi hoşuma gitti" dedi.





