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Serdar Ortaç "Eskiden zengindim" deyip aylık masrafını açıkladı! Duyanlar şaştı kaldı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.06.2024 11:29
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Son dönemde sahneye alkollü çıkmasıyla gündeme gelen ve hayranlarından tepki gören Serdar Ortaç artık zengin olmadığını söyledi. Ortaç'ın aylık masrafı ise ağızları açık bıraktı.

Serdar Ortaç "Eskiden zengindim" deyip aylık masrafını açıkladı! Duyanlar şaştı kaldı

Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Serdar Ortaç, 500 bin TL ödemesi için bir WhatsApp grubu kurduğu ve tanıdıklarından 5'er bin TL istediği iddialarıyla gündeme gelmişti.

İddiaları yalanlayan Ortaç "Bunlara inanamayın, eğer benim adıma sizden biri para isterse kesinlikle inanmayın" dedi.

Serdar Ortaç bu olaydan kısa süre sonra yine yayın açarak açıklamalarda bulundu.

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“Eskiden zengindim, şimdi değilim" diyen Ortaç'ın sözleri yine gündem oldu. Şarkıcı ayrıca "Aylık masrafım 500 bin TL" diyerek ağızları açık bıraktı.

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15 MİLYON TL BORÇ ÖDEDİ

Ancak Ortaç bu parayı yalnızca kendisi harcamıyor. Şarkıcı "11 kişi var, onlara nasıl bakacağım" dedi.

Serdar Ortaç daha önce “Borçlar belimi büktü. 15 milyon TL borç ödedim, çok şükür sıfırladım" demişti.

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Serdar Ortaç
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