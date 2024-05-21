KULİS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler kulis
  2. Seda Sayan'ın kankası Esra Özmen 2 ayda 11 kilo verdi! Mide balonu yönetimini tercih etti

Seda Sayan'ın kankası Esra Özmen 2 ayda 11 kilo verdi! Mide balonu yönetimini tercih etti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
21.05.2024 14:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllar önce çıkardığı 'Tutuş' albümüyle tanınan, Seda Sayan'ın yakın dostu Esra Özmen zayıflamak için mide balonu yöntemine başvurdu. Şarkıcı bu sayede 2 ayda 11 kilo verdi.

Seda Sayan'ın kankası Esra Özmen 2 ayda 11 kilo verdi! Mide balonu yönetimini tercih etti

Seda Sayan'ın yakın dostu Esra Özmen son günlerde adından söz ettiriyor. Son olarak "Seda ile yaşamak her babayiğidin harcı değil" diyerek gündeme gelen Özmen zayıflamak için harekete geçti.

Şarkıcı Seda Özmen mide balonu yöntemine başvurdu. 2. Sayfa'da yer alan habere göre şarkıcı 2 ayda 11 kio verdi.

YII

MİDE BALONU NEDİR?

Mide balonu (gastrik balon) silikon veya poliüretan malzemeden üretilir. Bu yöntemde endoskop yardımıyla, mide balonu şişirilmeden önce mideye yerleştirilir. Sonrasında içi steril sıvı ile şişirilerek hafif anestezi altında mideye yerleştirilir. Uygulama cerrahi bir müdahale değildir. İşlem 15-20 dakika sürer. Bu yöntemle mide balonu, midede yer kaplayarak sürekli tokluk hissi yaratır. Böylece her öğünde daha az gıda tüketimi ile hastanın kilo vermesi sağlanır.

Günümüzde gelişen teknolojinin de yardımıyla yutulabilir mide balonu da yaygın bir uygulamadır.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gözlerden uzak büyüttü! Pınar Altuğ'un kızı davette görüntülendiGözlerden uzak büyüttü! Pınar Altuğ'un kızı davette görüntülendi
Öfke ritüeli inzivası gündem oldu! Bunun için ödedikleri para... Öfke ritüeli inzivası gündem oldu! Bunun için ödedikleri para...
Ülkeye girer girmez yakınlaşmaları sorulunca... Bakın ne tepki verdiÜlkeye girer girmez yakınlaşmaları sorulunca... Bakın ne tepki verdi
Anahtar Kelimeler:
Esra Özmen
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Teknoloji tutkunlarını sevindirecek haber: Apple indirimleri başladı!

Teknoloji tutkunlarını sevindirecek haber: Apple indirimleri başladı!

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Columbia marka ayakkabılar, ceketler, tişörtler indirime girdi

Columbia marka ayakkabılar, ceketler, tişörtler indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.