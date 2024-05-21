Seda Sayan'ın kankası Esra Özmen 2 ayda 11 kilo verdi! Mide balonu yönetimini tercih etti

Seda Sayan'ın yakın dostu Esra Özmen son günlerde adından söz ettiriyor. Son olarak "Seda ile yaşamak her babayiğidin harcı değil" diyerek gündeme gelen Özmen zayıflamak için harekete geçti.

Şarkıcı Seda Özmen mide balonu yöntemine başvurdu. 2. Sayfa'da yer alan habere göre şarkıcı 2 ayda 11 kio verdi.

MİDE BALONU NEDİR?

Mide balonu (gastrik balon) silikon veya poliüretan malzemeden üretilir. Bu yöntemde endoskop yardımıyla, mide balonu şişirilmeden önce mideye yerleştirilir. Sonrasında içi steril sıvı ile şişirilerek hafif anestezi altında mideye yerleştirilir. Uygulama cerrahi bir müdahale değildir. İşlem 15-20 dakika sürer. Bu yöntemle mide balonu, midede yer kaplayarak sürekli tokluk hissi yaratır. Böylece her öğünde daha az gıda tüketimi ile hastanın kilo vermesi sağlanır.

Günümüzde gelişen teknolojinin de yardımıyla yutulabilir mide balonu da yaygın bir uygulamadır.





