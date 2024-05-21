Seçim sonucu, uçak kazaları şimdi de İran yorumu... Astrolog İlayda Aşkın tahminleriyle sosyal medyayı salladı

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin içinde bulunduğu helikopter Pazar günü akşam saatlerinde olumsuz hava koşulları sebebiyle sert iniş yaptı. Kazadan saatler sonra bölgeye ulaşan ekipler, enkaz alanında yaşam belirtisi olmadığını açıkladı.

İranlı yetkililer, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanını Emir Abdullahiyan'ın hayatını kaybettiğini söyledi. Medyada büyük yankı uyandıran bu kazanın ardından ülkemizde bir günlük milli yas ilan edildi.

İRAN YORUMU OLAY OLDU

Tüm bu gelişmelerin ardından ise astrolog İlayda Aşkın'ın bir tweeti sosyal medyada gündem oldu. Daha önce 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonucunu ve geçtiğimiz haftalarda da gerçekleşen uçak kazalarını önceden tahmin eden astrolog İlayda Aşkın şimdi de İran yorumuyla dikkat çekti.

TARİH VERDİ! 'ASIL GÜNDEM O ZAMAN'

Gökyüzü hareketlerini yorumlayan Aşkın, yaklaşık bir ay önce İran'da birtakım değişikliklerin olacağını söylemiş. 13 Nisan 2024 tarihinde bir gönderi paylaşan Aşkın, ''İran için 29 Nisan'dan sonra özellikle 19 Mayıs civarı gibi perde açılacak. Asıl gündem o zaman.'' ifadelerini kullanmış.

Aşkın'ın bu paylaşımından sonra tam da 19 Mayıs tarihinde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin düşmesi herkesi hayrete düşürdü.

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Sosyal medyada; 'Tarih bile vermiş', 'Bu nasıl olabilir ya', 'Nasıl bu kadar net söylemiş', 'Yok artık bu kadar bilemez' gibi yorumlar yapıldı.





