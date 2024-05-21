KULİS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler kulis
  2. Seçim sonucu, uçak kazaları şimdi de İran yorumu... Astrolog İlayda Aşkın tahminleriyle sosyal medyayı salladı

Seçim sonucu, uçak kazaları şimdi de İran yorumu... Astrolog İlayda Aşkın tahminleriyle sosyal medyayı salladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.05.2024 10:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ve geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen uçak kazalarını önceden tahmin eden astrolog İlayda Aşkın şimdi de İran yorumu ile gündeme geldi. Aşkın'ın İran ile ilgili sosyal medyada verdiği tarih ve sonrasında yaşanan olaylar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Seçim sonucu, uçak kazaları şimdi de İran yorumu... Astrolog İlayda Aşkın tahminleriyle sosyal medyayı salladı

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin içinde bulunduğu helikopter Pazar günü akşam saatlerinde olumsuz hava koşulları sebebiyle sert iniş yaptı. Kazadan saatler sonra bölgeye ulaşan ekipler, enkaz alanında yaşam belirtisi olmadığını açıkladı.

İranlı yetkililer, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanını Emir Abdullahiyan'ın hayatını kaybettiğini söyledi. Medyada büyük yankı uyandıran bu kazanın ardından ülkemizde bir günlük milli yas ilan edildi.

İRAN YORUMU OLAY OLDU

Tüm bu gelişmelerin ardından ise astrolog İlayda Aşkın'ın bir tweeti sosyal medyada gündem oldu. Daha önce 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonucunu ve geçtiğimiz haftalarda da gerçekleşen uçak kazalarını önceden tahmin eden astrolog İlayda Aşkın şimdi de İran yorumuyla dikkat çekti.

ilayda aşkın

TARİH VERDİ! 'ASIL GÜNDEM O ZAMAN'

Gökyüzü hareketlerini yorumlayan Aşkın, yaklaşık bir ay önce İran'da birtakım değişikliklerin olacağını söylemiş. 13 Nisan 2024 tarihinde bir gönderi paylaşan Aşkın, ''İran için 29 Nisan'dan sonra özellikle 19 Mayıs civarı gibi perde açılacak. Asıl gündem o zaman.'' ifadelerini kullanmış.

kaza 2

Aşkın'ın bu paylaşımından sonra tam da 19 Mayıs tarihinde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetini taşıyan helikopterin düşmesi herkesi hayrete düşürdü.

kazav 1

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Sosyal medyada; 'Tarih bile vermiş', 'Bu nasıl olabilir ya', 'Nasıl bu kadar net söylemiş', 'Yok artık bu kadar bilemez' gibi yorumlar yapıldı.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Ne oluyor bu Emre ile aşk haberlerine?" deyince... "Kaçtığımız yok" "Ne oluyor bu Emre ile aşk haberlerine?" deyince... "Kaçtığımız yok"
Yapım ekibi onu istemedi! Düşük ücret verip...Yapım ekibi onu istemedi! Düşük ücret verip...
Olay pişti! Biri "Ona bayılıyorum" dedi diğeri... Olay pişti! Biri "Ona bayılıyorum" dedi diğeri...
Anahtar Kelimeler:
Astrolog İran
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Teknoloji tutkunlarını sevindirecek haber: Apple indirimleri başladı!

Teknoloji tutkunlarını sevindirecek haber: Apple indirimleri başladı!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Columbia marka ayakkabılar, ceketler, tişörtler indirime girdi

Columbia marka ayakkabılar, ceketler, tişörtler indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.