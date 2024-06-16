Savcılık 'Dilan Polat tahliye edilsin' demişti! O kararın gerekçesi ortaya çıktı

5 Kasım'dan beri tutuklu bulunan Dilan Polat ve 15 şüpheli için aylık tutukluluk incelemesi yapıldı. Yapılan inceleme gün boyu sürdü. Hakim soruşturma savcısından görüş yazısı istedi. Yani tahliye olup olmamaları yönünde fikrini sordu. Savcılık, Polat için ilk kez 'Tahliye edilsin' demişti.

"İNTİHAR RİSKİ"

Ruhsal sorunlar yaşadığı iddia edilen Dilan Polat'ın Adli Tıp'ta muayene edildiği vurgulandı. Kurumun, 20 Mayıs'ta savcılığa rapor gönderdiği belirtildi. Savcı gönderdiği görüş yazısında Adli Tıp'ın raporunda Polat için intihar riskinin tespit edildiğini açıkladı.

Kanal D Haber'in haberine göre Adli Tıp raporunda Polat'ın yüksek güvenlikli sağlık kuruluşunda tedavi altına alınması gerektiği ve tedavisinin ardından cezaevi şartlarında infazına devam edebileceği belirtildi. Ancak savcı intihar riskini göz önünde bulundurarak Polat ile ilgili tahliye talep etti.

"TUTUKLULUK SÜRESİ YETERLİ"

Savcının tek gerekçesi Adli Tıp raporu değildi. Kara para aklama, yasa dışı bahis, suç örgütü kurmakla suçlanan Polat hakkındaki delillerin büyük ölçüde toplandığı aktarıldı. Polat'ın 7 aylık tutukluluk süresinin ise yeterli olduğu vurgulandı.

HAKİM TALEBİ REDDETTİ

Hakim ise MASAK raporunun tamamının gelmediğini ifade ederek Polat'ın delil karartabileceğini vurguladı. Adli Tıp raporundaki cezaevinde kalabilir kısmına dikkat çekerek tahliye talebini reddetti.





