  1. Haberler Haberler Haberler
  2. Savcılık 'Dilan Polat tahliye edilsin' demişti! O kararın gerekçesi ortaya çıktı

Savcılık 'Dilan Polat tahliye edilsin' demişti! O kararın gerekçesi ortaya çıktı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
16.06.2024 21:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kara para aklama suçlamasıyla 7 aydır tutuklu bulunan fenomen Dilan Polat ile ilgili olarak savcılık ilk kez 'tahliye edilsin' talebinde bulunmuştu. Polat'ın hangi gerekçelerle tahliyesi isteniyor? Ulaşılan bilgilere göre Polat'ın intihar etme riski var. Savcılık bu iddiaları Adli Tıp raporuna dayandırıyor. İşte ayrıntılar...

Savcılık 'Dilan Polat tahliye edilsin' demişti! O kararın gerekçesi ortaya çıktı

5 Kasım'dan beri tutuklu bulunan Dilan Polat ve 15 şüpheli için aylık tutukluluk incelemesi yapıldı. Yapılan inceleme gün boyu sürdü. Hakim soruşturma savcısından görüş yazısı istedi. Yani tahliye olup olmamaları yönünde fikrini sordu. Savcılık, Polat için ilk kez 'Tahliye edilsin' demişti.

"İNTİHAR RİSKİ"

Ruhsal sorunlar yaşadığı iddia edilen Dilan Polat'ın Adli Tıp'ta muayene edildiği vurgulandı. Kurumun, 20 Mayıs'ta savcılığa rapor gönderdiği belirtildi. Savcı gönderdiği görüş yazısında Adli Tıp'ın raporunda Polat için intihar riskinin tespit edildiğini açıkladı.

Kanal D Haber'in haberine göre Adli Tıp raporunda Polat'ın yüksek güvenlikli sağlık kuruluşunda tedavi altına alınması gerektiği ve tedavisinin ardından cezaevi şartlarında infazına devam edebileceği belirtildi. Ancak savcı intihar riskini göz önünde bulundurarak Polat ile ilgili tahliye talep etti.

"TUTUKLULUK SÜRESİ YETERLİ"

Savcının tek gerekçesi Adli Tıp raporu değildi. Kara para aklama, yasa dışı bahis, suç örgütü kurmakla suçlanan Polat hakkındaki delillerin büyük ölçüde toplandığı aktarıldı. Polat'ın 7 aylık tutukluluk süresinin ise yeterli olduğu vurgulandı.

HAKİM TALEBİ REDDETTİ

Hakim ise MASAK raporunun tamamının gelmediğini ifade ederek Polat'ın delil karartabileceğini vurguladı. Adli Tıp raporundaki cezaevinde kalabilir kısmına dikkat çekerek tahliye talebini reddetti.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Teoman ve Şebnem Ferah yıllar sonra bir araya geldi! Sosyal medya sallandıTeoman ve Şebnem Ferah yıllar sonra bir araya geldi! Sosyal medya sallandı
Mezarı başında babasını andı! Duygusal mesajı yürek yaktıMezarı başında babasını andı! Duygusal mesajı yürek yaktı
Oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! 'Tıpkı babası' Oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! 'Tıpkı babası'
Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat
İlginizi Kulis Çekebilir
Teoman ve Şebnem Ferah yıllar sonra bir araya geldi! Sosyal medya sallandı

Teoman ve Şebnem Ferah yıllar sonra bir araya geldi! Sosyal medya sallandı

Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın oğlu Kaan Polat Cüreklibatır mezarı başında babasını andı! Duygusal mesajı yürek yaktı

Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın oğlu Kaan Polat Cüreklibatır mezarı başında babasını andı! Duygusal mesajı yürek yaktı

Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe'nin yüzünü ilk kez gösterdi! 'Tıpkı babası'

Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe'nin yüzünü ilk kez gösterdi! 'Tıpkı babası'

Müge Anlı'nın gençlik halleri ortaya çıktı! Görenler çok şaşırdı! Öğrenciyken bakın hangi yarışmaya katılmış

Müge Anlı'nın gençlik halleri ortaya çıktı! Görenler çok şaşırdı! Öğrenciyken bakın hangi yarışmaya katılmış

Survivor yarışmacıları Sahra, Yağmur ve Damla Can finale çakarlı ve sirenli lüks araçla gitti! O anlara tepki yağdı

Survivor yarışmacıları Sahra, Yağmur ve Damla Can finale çakarlı ve sirenli lüks araçla gitti! O anlara tepki yağdı

Survivor All Star şampiyonu Ogeday Girişken oldu!

Survivor All Star şampiyonu Ogeday Girişken oldu!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.