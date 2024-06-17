Şaşkına çeviren iddia: Reza Zarrab o isimle evlendi!

OdaTV'de yer alan habere göre, Reza Zarrab'ın Bursalı sosyetik isim Dilara Altıntop ile evlendi. Çiftin, geçtiğimiz aylarda Miami'de dünya evine girdiği iddia edildi. Bu sürpriz evlilik, magazin dünyasında büyük yankı uyandırırken çiftin düğününün Miami'de gerçekleştiği ve özel bir törenle evlendikleri söyleniyor. Zarrab ve Altıntop'un bu evliliği, sosyal medyada ve magazin camiasında geniş yer buldu.

REZA ZARRAB KİMDİR?

2016 yılında ABD'de banka dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlarından tutuklanıp daha sonra serbest bırakılan Zarrab, 2021 yılında 11 yıllık eşi Ebru Gündeş'ten boşanmıştı.

İLK KARE

Düğünde çekildiği iddia edilen bir kare paylaşıldı. İşte o görüntü!







