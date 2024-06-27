Sandık Kokusu'nda beklenmedik ayrılık! Dizinin seyri değişecek

“Sandık Kokusu” Show TV’nin yeni sezona taşınan 3 dizisi arasında yer alıyor. Duayen yapımcı Saner Ayar’ın imza attığı dizi Demet Akbağ, Uğur Yücel gibi usta oyuncularla Özge Özpirinçci, Necip Memili, Meriç Aral ve Serkay Tütüncü gibi başarılı isimleri buluşturmuştu.

FLAŞ AYRILIK

26 bölüm boyunca zor bir gün olan çarşamba akşamları seyircisini artırarak ekran yolculuğunu sürdüren dizide flaş bir ayrılık yaşanacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin genç kuşağın başarılı yönetmenlerinden Nezaket Coşkun ikinci sezonda ekipte yer almayacak. Coşkun’un yeni projeleri değerlendirmeye başladığı öğrenildi.







