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Sandık Kokusu'nda beklenmedik ayrılık! Dizinin seyri değişecek

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.06.2024 09:19
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Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Sandık Kokusu'nun sezon finalinde başrol oyuncularından Metin Akdülger diziden ayrılmıştı. Akdülger'in vedası izleyenleri üzerken Özge Özpirinçci'nin yeni partnerinin Ali Yağcı olmuştu. Dizide beklenmedik bir ayrılık daha yaşanacak...

Sandık Kokusu'nda beklenmedik ayrılık! Dizinin seyri değişecek

“Sandık Kokusu” Show TV’nin yeni sezona taşınan 3 dizisi arasında yer alıyor. Duayen yapımcı Saner Ayar’ın imza attığı dizi Demet Akbağ, Uğur Yücel gibi usta oyuncularla Özge Özpirinçci, Necip Memili, Meriç Aral ve Serkay Tütüncü gibi başarılı isimleri buluşturmuştu.

FLAŞ AYRILIK

26 bölüm boyunca zor bir gün olan çarşamba akşamları seyircisini artırarak ekran yolculuğunu sürdüren dizide flaş bir ayrılık yaşanacak.

yönetmen

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin genç kuşağın başarılı yönetmenlerinden Nezaket Coşkun ikinci sezonda ekipte yer almayacak. Coşkun’un yeni projeleri değerlendirmeye başladığı öğrenildi.

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sandık kokusu
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