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  2. Sahnedeyken rahatsızlandı apar topar hastaneye kaldırıldı! Derya Uluğ konserlerini erteledi

Sahnedeyken rahatsızlandı apar topar hastaneye kaldırıldı! Derya Uluğ konserlerini erteledi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
20.06.2024 16:52
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Son dönemlerde şarkılarıyla dillere dolanan Derya Uluğ, sahnedeyken rahatsızlandı ve konserini zar zor bitirerek apar topar hastaneye kaldırıldı. Domuz Gribi olduğu anlaşılan Uluğ, konserlerini de erteledi.

Sahnedeyken rahatsızlandı apar topar hastaneye kaldırıldı! Derya Uluğ konserlerini erteledi

Derya Uluğ son zamanların popüler şarkıcılarından biri. Parçalarıyla dillerden düşmeyen ünlü isim son olarak konserinde rahatsızlandı ve hayranlarını korkuttu.

Kıbrıs’taki konseri sırasında rahatsızlan Uluğ konserini zar zor tamamladı ve sonrasında hemen hastaneye kaldırıldı. Domuz Gribi olduğu anlaşılan Derya Uluğ, tedavi altına alındı.

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KONSERİNİ İPTAL ETTİ

Uluğ, bir açıklama yayınlayarak sonraki performansını gerçekleştiremeyeceğini söyledi; “Son konserim sonrasında sağlık durumum maalesef kötüleşti. Hastanede gerekli tüm tedaviler yapılmasına rağmen maalesef Merit Crystal Cove konserimi gerçekleştiremeyeceğimi üzülerek belirtmek isterim. İlk kez böyle bir şey yaşıyorum. Misafirlerden özür diliyorum. Başka bir tarihte telafi edeceğiz.”

derya açıklama

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Derya Uluğ
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