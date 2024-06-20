Sahnedeyken rahatsızlandı apar topar hastaneye kaldırıldı! Derya Uluğ konserlerini erteledi

Derya Uluğ son zamanların popüler şarkıcılarından biri. Parçalarıyla dillerden düşmeyen ünlü isim son olarak konserinde rahatsızlandı ve hayranlarını korkuttu.

Kıbrıs’taki konseri sırasında rahatsızlan Uluğ konserini zar zor tamamladı ve sonrasında hemen hastaneye kaldırıldı. Domuz Gribi olduğu anlaşılan Derya Uluğ, tedavi altına alındı.

KONSERİNİ İPTAL ETTİ

Uluğ, bir açıklama yayınlayarak sonraki performansını gerçekleştiremeyeceğini söyledi; “Son konserim sonrasında sağlık durumum maalesef kötüleşti. Hastanede gerekli tüm tedaviler yapılmasına rağmen maalesef Merit Crystal Cove konserimi gerçekleştiremeyeceğimi üzülerek belirtmek isterim. İlk kez böyle bir şey yaşıyorum. Misafirlerden özür diliyorum. Başka bir tarihte telafi edeceğiz.”