Sağlık sorunlarından dolayı tahliye edilmişti! Nihal Candan'a kötü haber! Kilo alırsa cezaevine dönecek mi?

Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler dolandırıcılık ve kara para aklama suçundan cezaevine gönderilmişti.

Kardeşlerden Nihal Candan, yeme bozukluğu (Anoreksiya) hastalığına yakalandıktan sonra tahliye edilmişti.

Nihal Candan yaşlı ve hasta olan birçok tutuklu ve hükümlü cezaevinde yatarken kendisinin tahliye edilmesine yönelik eleştirilere, "Bunun hesabını neden bana soruyorlar? Ben mi o kişileri içeride tutuyorum? Suçu olmayan herkes o kapalı mezarlıktan çıksın" diyerek yanıt vermişti.

Candan''ın sadece 5.5 ay hapis yatması akıllara 'Bir insan zayıflayınca cezaevinden çıkabiliyor mu?' sorusunu getirdi. CNN Türk'e konuşan Hukukçu Yurdal Kılıçer, Nihal Candan'ın tahliye edilmesini değerlendirdi. Candan'ın kilo alması durumunda cezaevine dönme ihtimalinin olup olmadığına açıklık getirdi.

"HER AN TUTUKLAMA KARARI VERİLEBİLİR"

Kılıçer, "Ağır hastalık, engellik ve yaşlılık halinde ve bu durumun artık cezaevinde kalmasının şahsın sağlık durumunda hayati tehlikeye yol açacak olması halinde tahliye gerçekleşebilir" diyen Yurdal Kılıçer, "Kendisinin ya da avukatlarının talepleri doğrultusunda tutuklu kişi adli tıpa sevk ediliyor, adli tıptan sağlık durumumun cezaevinde kalmaya elverişli olmadığı yönünde rapor alınması durumunda tahliye edilebilir. Bu konuda bir suç ayrımı çok fazla yok" açıklamasını yaptı.

Kılıçer, 'Nihal Candan kilo alırsa tekrar cezaevine girebilir mi?' sorusuna ise şöyle cevap verdi:

"Tabii ki bu bahsettiğim hak, bir kere uygulandığında geri dönülemez bir hak değil, yani tekrar tutuklanma ya da cezaevine konulmasına engel bir durum değil. Adli tıp raporunda kişinin sağlık durumunun kontrol edilebileceği süre belirlenebilir. Mesela üç ayda bir adli tıpa sevk edilip, sağlık durumunun cezaevi şartlarına uygun olup olmadığına dair tekrar karar verilebilir. Her halükarda da kanuna göre yılda bir yeniden adli tıp kurumunda rapor alınıp sağlık durumunun cezaevi şartlarına uygun hale gelip gelmediği kontrol edilecek zaten. Eğer şartları cezaevi koşullarını kaldırabilecek hale gelmişse, her an mahkeme tarafından tutuklama kararı verilebilir.

Kanunda herhangi bir kilo sınırı ya da belirli bir hastalık yok. Kıstas, cezaevinde kalmasının şahısta hayatı tehlikeye yol açabilecek olması. Nihal Candan, cezaevindeki koşullara adapte olamadığından aşırı kilo vermiş. Bu da kendisi için hayati tehlike arz edecek boyuta gelmiş ve durum adli tıp tarafından tespit edilmiş. Tahliye kararı bu yüzden verilmiş. Eğer sağlığını toparlayıp, cezaevi şartlarına uygun hale gelirse; tekrar tutuklanmasında bir engel yok."