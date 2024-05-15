Sağlık sorunları yaşadı, oyunculuğa ara verdi... Arda Kural son görüntüsüyle dikkat çekti

Bir döneme damga vuran isimlerden Arda Kural sağlık sorunları sebebiyle ekrana ara vermiş, bir süre Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde de tedavi görmüştü.

Bu süreçte kilo alan ve değişimiyle dikkat çeken oyuncu Arda Kural uzun yıllar sonra ekranlara Yıldızlara Bak filmiyle dönmüştü.

Bu süreçte 15 kilo veren ve eski haline benzer bir görünüm sergileyerek adından söz ettiren Arda Kural yeni halini sosyal medya hesabından yayınladı.

Bir dönem 'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla anılan Arda Kural'in son hali sosyal medyada da gündem oldu. Sosyal medyada pozlarını paylaşan başarılı oyuncuya hayranlarından da yorum gecikmedi.



Arda Kural'ı görenler "Toparlamış gibisiniz", "Abi ekranlara dön", "İyi görünüyorsunuz" yorumlarında bulundu.







